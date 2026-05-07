Μεξικό: Οι δολοφονίες δημοσιογράφων σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2025
Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι δολοφονίες δημοσιογράφων στο Μεξικό, σύμφωνα με στοιχεία ΜΚΟ, η οποία αναφέρει ότι το 2025 καταγράφηκαν επτά καθώς και μια εξαφάνιση.
- Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οκτώ δημοσιογράφοι εξαφανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν στο Μεξικό το 2025, τονίζει έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Article19, με έδρα τη Βρετανία, που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη κι επισημαίνει επίσης πως η χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής παρουσιάζει τους υψηλότερους δείκτες λογοκρισίας και δικαστικών διωγμών εναντίον του Τύπου (στη φωτογραφία του Reuters/Gustavo Graf, επάνω, άνθρωποι περνούν μπροστά από τις φωτογραφίες δολοφονημένων δημοσιογράφων και ακτιβιστών που εκτίθενται στην Πόλη του Μεξικού).
«Το 2025 στο Μεξικό καταγράφηκαν μια εξαφάνιση και επτά δολοφονίες δημοσιογράφων», με τη χώρα αυτή να παραμένει «στην κορυφή του καταλόγου της περιφέρειας», τόνισε η ΜΚΟ, σύμφωνα με τα δεδομένα της οποίας το 2004 είχαν δολοφονηθεί τέσσερις δημοσιογράφοι.
«Το 2025 στο Μεξικό καταγράφηκαν μια εξαφάνιση και επτά δολοφονίες δημοσιογράφων»
Ακόμη, το κείμενο που δημοσιοποίησε η Αρθρο19 κάνει λόγο για 53 επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας—ή αλλιώς ξυλοδαρμούς—ρεπόρτερ στη χώρα, έναντι 10 στην Ονδούρα και 9 στη Γουατεμάλα.
Οι δολοφονίες δημοσιογράφων διαπράχτηκαν κατά κύριο λόγο σε πολιτείες με υψηλούς δείκτες βίας και με παρούσες ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις, ιδίως στη Ντουράνγκο, στην πολιτεία του Μεξικού, στη Γουαναχουάτο, στην Γκερέρο και στη Σονόρα.
Σημειώθηκε επιπλέον ρεκόρ δικαστικών διωγμών εναντίον του Τύπου στο Μεξικό πέρυσι, επισημαίνεται στο κείμενο.
«Η κατάχρηση εξουσίας εδραιώνεται ως ο δεύτερος κυριότερος μηχανισμός διωγμών του Τύπου στο Μεξικό», με «153 υποθέσεις»: πρόκειται για την «ταχύτερα αυξανόμενη τάση» στη χώρα, σύμφωνα με την έκθεση.
Σε υποθέσεις στις οποίες θύματα ή συγγενείς τους έκαναν καταγγελίες, σχεδόν ο ένας στους τρεις διώκτες του Τύπου ήταν κρατικός αξιωματούχος, προστίθεται στο κείμενο.
Το 2025 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά στην εξουσία της κυβέρνησης υπό την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ, η οποία ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο του 2024.
«Να μην το συνηθίσει» η κοινωνία
Εκπρόσωπος της προέδρου Σέινμπαουμ δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters του ζήτησε σχόλιο για την έκθεση της ΜΚΟ.
«Καλούμε την κοινωνία να μην το συνηθίσει αυτό, να μην επιτρέψει να μετατραπεί σε κοινοτοπία το ότι η δημοσιογραφική δουλειά μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο, το ότι η αναζήτηση αγνοούμενων ισοδυναμεί με θανατική ποινή, το ότι το να κάνεις ερωτήσεις σε θέτει σε κίνδυνο», τόνισε ο Λεοπόλδο Μαλδονάδο, διευθυντής του παραρτήματος της Αρθρο19 στο Μεξικό και την Κεντρική Αμερική, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθεσης.
Τον Φεβρουάριο, άλλη ΜΚΟ, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τη Νέα Υόρκη, χαρακτήριζε το Μεξικό την πιο θανάσιμη χώρα για τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης το 2025, πίσω μόνο από τη Λωρίδα της Γάζας, την Υεμένη και το Σουδάν—τρεις εμπόλεμες ζώνες.
Τόνιζε εξάλλου ότι 129 δημοσιογράφοι ή εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκαν πέρυσι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα δυο τρίτα εξ αυτών από τον στρατό του Ισραήλ.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
- Το Ελ Σαλβαδόρ κατέγραψε το 2025 τη μαζικότερη φυγή δημοσιογράφων μετά τον εμφύλιο πόλεμο
- Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
- Μεξικό: Οι δολοφονίες δημοσιογράφων σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2025
- Μέση Ανατολή: Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν από το ΣΑ του ΟΗΕ αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν
- Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
- Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
- Χανταϊός: Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις