Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Περιφέρειας.
«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού, διοργανώνει εκδήλωση για να τιμήσει τη μνήμη των δύο διακεκριμένων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΓΝΛ), Τηλέμαχου Ζαφειρίδη και Θεόδωρου Χατζόπουλου, οι οποίοι έχασαν άδικα τη ζωή τους στον Όλυμπο το 2021» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσθέτει:
«Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου).
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιατρική κοινότητα και στις καρδιές των συμπολιτών μας».
