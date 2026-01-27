Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.
Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια περιφοράς, και όπως αναφέρει η περιφέρεια με επίσημη ανακοίνωση της, «η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα λαμβάνοντας υπόψη:
1. το τραγικό γεγονός του δυστυχήματος που συνέβη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» της ΠΕ Τρικάλων τα ξημερώματα της 26/1/2026, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωής πέντε εργαζομένων
2. τον έκτακτο χαρακτήρα του γεγονότος
3. την ανάγκη απόδοσης τιμής και έκφρασης πένθους εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
4. το γεγονός ότι η κήρυξη πένθους έχει τιμητικό και δηλωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά κανονιστική πράξη, σκοπός της είναι η συλλογική έκφραση πένθους και η απόδοση της προσήκουσας τιμής από την Περιφερειακή Αρχή στην τοπική κοινωνία απέναντι στο τραγικό γεγονός
5. τις διατάξεις των άρθρων 163, 167-168 Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και 6. το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 642/Β/17-02-2025), αποφάσισε τη σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης δια περιφοράς του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με μοναδικό θέμα: «Έκφραση πένθους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε απόδοση τιμής για την απώλεια ζωής των εργαζομένων στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στην Π.Ε. Τρικάλων».
Πιο συγκεκριμένα η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας την κήρυξη τριήμερου πένθους για την Περιφέρεια Θεσσαλίας αρχομένου από την Τρίτη 27/1/2026.
Κατά την διάρκεια του τριήμερου πένθους προτάθηκε:
Οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας να κυματίζουν μεσίστιες, οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας να ανασταλούν, να οριστεί αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτελούμενη κατά περίπτωση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, ήτοι Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα, την Χωρική Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων ή τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας που θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία, να δοθεί στεφάνι εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας».
*πηγή φωτογραφιών, Περιφέρεια Θεσσαλίας
