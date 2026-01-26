Βιολάντα: Μοναδικό μέλημα η στήριξη στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν να περιγράφουν το ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία», αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωσή της η εταιρεία Βιολάντα για τους θανάτους εργαζομένων στο εργοστάσιο της στα Τρίκαλα όταν ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας η πυρκαγιά.

Η εταιρεία εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και τον συγκλονισμό της για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό της, επισημαίνοντας πως μοναδικό της μέλημα τώρα είναι να σταθεί με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Τα ξημερώματα της Δευτέρας σημειώθηκε ανείπωτη τραγωδία έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο παραγωγής των μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από τη φωτιά ανασύρθηκαν νεκρές τέσσερις γυναίκες, ενώ άλλη μία αγνοείται. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η φωτιά ξεκίνησε μετά από μια εκκωφαντική έκρηξη, γύρω στις 4 παρά 10 τα ξημερώματα, από το υπόγειο του εργοστασίου. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έτριζαν τα τζάμια στην πόλη των Τρικάλων, 7-8 χιλιόμετρα μακριά, και προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου, καθώς και την πτώση πάνελ λόγω του ωστικού κύματος.

Το εργοστάσιο λειτουργούσε κανονικά την στιγμή του συμβάντος, με 12 εργαζόμενους.