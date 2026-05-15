Σοβαρές στρεβλώσεις στο σύστημα εκτέλεσης παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας μέσω του ΕΟΠΥΥ ανέδειξε η εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διέπρατταν κακουργηματικές απάτες εις βάρος του Οργανισμού, μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών.

«Όταν κάποιος δήλωνε 500 παραπεμπτικά και οι υπόλοιποι 25 ή 30, το σύστημα έπρεπε να χτυπήσει»

Για την υπόθεση της απάτης εις βάρος του ΕΟΠΥΥ έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία τρία μέλη του κυκλώματος. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται να ήταν αρχηγικό μέλος, καθώς και δύο ορθοπεδικοί γιατροί, 51 και 49 ετών αντιστοίχως. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων την Τετάρτη 13 Μαΐου σε διαφορές περιοχές του Πειραιά, ενώ διεξήχθησαν έρευνες σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης. Μιλώντας στο ΕΡΤnews αποκάλυψε ότι ο εμπλεκόμενος φυσικοθεραπευτής «κατέθετε περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα». Όπως εξήγησε, «ένας μέσος φυσικοθεραπευτής κάνει το πολύ 25 με 30 παραπεμπτικά τον μήνα, ενώ πλέον όριο πλέον είναι τα 40».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ασφαλισμένη το 2021, η οποία κατήγγειλε ότι πήγε να κάνει φυσικοθεραπείες και δεν μπορούσε, γιατί το σύστημα έδειχνε ότι τις είχε ήδη κάνει. Ο κ. Λυμπερίδης επισήμανε ακολούθως ότι το κύκλωμα δεν ζημίωσε μόνο τον ΕΟΠΥΥ: «Ζημίωσαν εμάς τους ίδιους, οι οποίοι καλούμαστε να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα μέσω των κλειστών προϋπολογισμών».

Μάλιστα, η εν λόγω ασφαλισμένη είχε απευθυνθεί ακόμα και στον Συνήγορο του Πολίτη, χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών να προχωρήσει την υπόθεση στην Οικονομική Αστυνομία. «Ως ΔΣ πήραμε την απόφαση να πάμε την υπόθεση σε κάθε αρμόδιο φορέα».

Λυμπερίδης: «Δεν είναι φυσικοθεραπευτές, είναι ένας φυσικοθεραπευτής»

Μετά τις καταγγελίες μπήκαν νέες ασφαλιστικές δικλείδες στο σύστημα συνταγογράφησης. Πλέον, όπως εξήγησε ο κ. Λυμπερίδης, για να εκτελεστεί παραπεμπτικό φυσικοθεραπείας απαιτείται εξαψήφιος κωδικός που αποστέλλεται στον ασφαλισμένο.

«Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν πλέον προβλεφθεί πληρώνουμε τα απόνερα της προηγούμενης κατάστασης» ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση και όχι για γενικευμένο φαινόμενο στον κλάδο. «Δεν είναι φυσικοθεραπευτές, είναι ένας φυσικοθεραπευτής», τόνισε στη συνέχεια επισημαίνοντας ότι η οικονομική ζημιά μετακυλίεται στους επαγγελματίες που λειτουργούν νόμιμα.

«Σήμερα για να εκτελεστεί φυσικοθεραπεία απαιτείται εξαψήφιος κωδικός σε πιστοποιημένο κινητό. Αν δεν μου δώσει ο ασθενής αυτόν τον αριθμό, δεν μπορώ να εκτελέσω το παραπεμπτικό», πρόσθεσε. Ο ίδιος είπε ότι έχει πλέον τεθεί και όριο δυναμικότητας ανά φυσικοθεραπευτή, ώστε να αποφεύγονται ακραίες περιπτώσεις, γι’ αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θα έπρεπε να είχε εντοπίσει πολύ νωρίτερα τις υπερβολικές δηλώσεις παραπεμπτικών.

«Όταν κάποιος δήλωνε 500 παραπεμπτικά και οι υπόλοιποι 25 ή 30, το σύστημα έπρεπε να χτυπήσει», σημείωσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή τα επιπλέον ποσά επιστρέφονταν τελικά μέσω clawback από τους παρόχους, δεν υπήρχε η απαιτούμενη πίεση για ουσιαστικό έλεγχο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών αναφέρθηκε εκτενώς και στο πρόβλημα του clawback, ζητώντας την κατάργησή του. «Πέρυσι επιστρέψαμε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κλειστός προϋπολογισμός είναι 80 εκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά και εκτιμά ότι το συγκεκριμένο σύστημα έχει δημιουργήσει «τεχνητό χρέος» εις βάρος των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία 13 χρόνια.

«Οι φυσικοθεραπευτές δεν μπορούν να ανασάνουν οικονομικά», υπογράμμισε καταληκτικά.