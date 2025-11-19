«Δεν πρόκειται για νέα κυκλώματα» – Διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατομμυρίων ευρώ»
Όπως έγινε γνωστό, αναμένονται νέοι έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία, στο πλαίσιο τριών δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη λάβει γνώση.
Η απάτη εις βάρος του ΕΟΠΥΥ με παράνομες συνταγογραφήσεις από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία και ζημιά 12 εκατομμύρια ευρώ αφορά υποθέσεις για τις οποίες ο Οργανισμός προέβη σε καταλογιστικές πράξεις για όλη τη διάρκεια του 2025, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ.
«Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από τα προηγούμενα έτη, οι οποίες αναδεικνύονται τόσο από ελέγχους που υλοποιούνται μέσω των συστημάτων και εργαλείων του Οργανισμού όσο και από υποθέσεις που αφορούν δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας ή άλλων αρχών για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός και συνεπώς δεν αφορούν νέα ‘κυκλώματα’ ή ‘απάτες’», αναφέρει ο Οργανισμός.
Οι απαιτούμενες ενέργειες
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ, έχει δράσει με αποτελεσματικότητα και έχει ήδη δρομολογήσει κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την αποκατάσταση της ζημιάς καθώς και την επιβολή των προστίμων τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι:
α) για τους ιατρούς καταλογισμό της ζημίας προσαυξημένης κατά 50% και επιβολή προστίμου έως 15.000 Euro ανά περίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης
β) για τους φαρμακοποιούς, καταλογισμό της ζημιάς και επιβολή προστίμου έως 50% επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον τελευταίο πριν τον έλεγχο μήνα.
Οι παραπάνω δράσεις οι οποίες προασπίζουν τα δικαιώματα των δικαιούχων στην πρόσβαση της δημόσιας υγείας και παράλληλα αποκαθιστούν την οικονομική ζημία του Οργανισμού παρουσιάστηκαν από τη Διεύθυνση Φαρμάκου στο πλαίσιο σύσκεψης της Διοικήτριας με τα στελέχη του Οργανισμού που αφορούσε το συνολικό απολογισμό του έργου όλων των υπηρεσιών για όλο το διάστημα από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο 2025.
Επίσης έχει γνωστοποιηθεί ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.
