Αναστάτωση έχει προκληθεί στους φαρμακοποιούς καθώς όπως κατήγγειλαν στο MEGA το τετραπλό εμβόλιο γρίπης που εφοδιάστηκαν από τον Μάρτιο του 2025 ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά ότι δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Οι φαρμακοποιοί συνηθίζουν να προμηθεύονται το εμβόλιο της γρίπης από τον Μάρτιο προκειμένου να υπάρχει απόθεμα το φθινόπωρο που ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Φέτος τον Φεβρουάριο ο αμερικανικός οργανισμός υγείας ανακοίνωσε ότι το 4ο στέλεχος που καλύπτει το 4ο εμβόλιο της γρίπης έχει εξαφανιστεί επομένως κανείς καλύπτεται επαρκώς και με το τριπλό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο ΠΟΥ δεν εξέδωσε κάποια αντίστοιχη οδηγία και έτσι οι φαρμακοποιοί προμηθεύτηκαν και τριπλά και τετραπλά εμβόλια.

Ακριβότερο το τετραπλό

Ο εμβολιασμός ξεκίνησε κανονικά και με τα δύο σκευάσματα, ωστόσο στις 31 Οκτωβρίου βγήκε ανακοίνωση από τον ΕΟΦ σύμφωνα με την οποία το τετραπλό εμβόλιο πλέον δεν θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης που θα κάνει το τετραπλό εμβόλιο θα πρέπει να το πληρώνει από την τσέπη του ενώ οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη πληρώσει για τα σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, το τριπλό εμβόλιο είναι πιο ακριβό από το τετραπλό.

Η απάντηση του υπουργείου στην ανησυχία και στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι ότι όταν τελειώσουν τα τριπλά εμβόλια θα αρχίσουν να αποζημιώνουν και τα τετραπλά.