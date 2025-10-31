Έξαρση γρίπης και κορονοϊού – Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σε πλήρη έξαρση βρίσκονται αυτή την περίοδο οι ιώσεις στη χώρα μας, οι οποίες σε συνδυασμό με τον κορονοϊό δημιουργούν ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

«Καλό είναι όταν έχουμε κάποια απλά συμπτώματα, δεν χρειάζεται να έχουμε πυρετό για να ξεκινήσουμε… θα πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις ένα δύο τεστ να δεις τι γίνεται, γιατί ο πυρετός μπορεί να έρθει μετά από δύο μέρες. Έτσι προλαβαίνεις τη μετάδοση», λέει για το θέμα στο MEGA η Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρος ΟΕΓΝΕ.

«Ξέρω ότι όλοι το έχουμε αφήσει».

Για τα εμβόλια

Σχετικά με τα εμβόλια γρίπης και Covid, η κα Παγώνη σημειώνει:

«Όσον αφορά τον Covid, οι οδηγίες που δόθηκαν από την επιτροπή είναι οι εξής: ομάδες υψηλού κινδύνου θα κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο και όσοι είναι πάνω από 75 με τα υποκείμενα νοσήματα που υπάρχουν, θα πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση και μετά από έξι μήνες και τη δεύτερη».

«Οι άνω των 64 θα πάρουν και τα αντιιικά φάρμακα αμέσως σε συνεννόηση με τον προσωπικό τους γιατρό», συμπληρώνει, επισημαίνοντας:

«Δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει το εμβόλιο δεν θα περάσει ή κορονοϊό ή γρίπη. Θα μπορέσει να βελτιώσει τα συμπτώματά του, δηλαδή δεν θα είναι μία πολύ βαριά κατάσταση, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις».