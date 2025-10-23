Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Ιώσεις: Πώς θα τις κρατήσεις μακριά αυτό το φθινόπωρο
Τα Νέα της Αγοράς 23 Οκτωβρίου 2025 | 13:03

Ιώσεις: Πώς θα τις κρατήσεις μακριά αυτό το φθινόπωρο

Οι βιταμίνες και τα μέταλλα που θα ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σου για να «κρατήσεις» μακριά ιώσεις και κρυολόγημα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Το παλιό ρητό «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά κρύβει μια δόση αλήθειας – ειδικά όταν μιλάμε για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, της φυσικής άμυνας του οργανισμού ενάντια σε ιώσεις και μικρόβια.

Και τα καλά νέα; Δεν χρειάζεται να καταφύγεις σε υπερβολές. Μικρές, καθημερινές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Θα μπορούσες λοιπόν, να ξεκινήσεις από την διατροφή σου και να την εμπλουτίσεις  θρεπτικές τροφές, που είναι πλούσιες σε συγκεκριμένες βιταμίνες και μέταλλα, που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Οι βιταμίνες και τα μέταλλα που κρατούν μακριά τις φθινοπωρινές ιώσεις

Αυτές περιλαμβάνουν:

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι μία από τις καλύτερες βιταμίνες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος. Δρα ως αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να προστατεύσει τον οργανισμό από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών. Μάλιστα, η έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να μας κάνει πιο επιρρεπείς σε ασθένειες, υποστηρίζουν έρευνες.

Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C είναι απαραίτητη για να «θωρακίσουμε» την υγεία μας. Για αυτό, μπορείς να βάλεις στην διατροφή σου πιπεριές, εσπεριδοειδή αλλά και kale. Επιπλέον μπορείς να επιλέξεις συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνη C σε αναβράζουσα μορφή, ιδανικό για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού και την τόνωση της ενέργειας.

Κι όσο για τα παιδιά, καθώς ξεκινά σιγά-σιγά η εποχή των παιδικών ιώσεων, μπορείς να επιλέξεις μασώμενα φρουτώδη ζελεδάκια αρκουδάκια με Πρόπολη και Βιταμίνη C, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των παιδιών και τα προστατεύουν από τα κρυολογήματα.

Βιταμίνη Β12

Η βιταμίνη Β12 ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, ενισχύοντας την αντίδραση των αντισωμάτων και παίζοντας ρόλο στην κυτταρική ανοσία, επισημαίνει επιστημονική μελέτη. Η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης Β12 μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά τις λοιμώξεις και να μειώνει τη φλεγμονή.

Για επαρκή επίπεδα, εμπλούτισε την διατροφή σου με ζωικές τροφές όπως το βόειο κρέας, το ψάρι και τα αυγά. Τα εμπλουτισμένα τρόφιμα αλλά και τα συμπληρώματα διατροφής με βιταμίνη Β12 αποτελούν εξίσου καλή επιλογή για ισχυρό ανοσοποιητικό όλο το φθινόπωρο αλλά και τον χειμώνα.

Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Οι ειδικοί τον αποκαλούν  «φύλακα» του ανοσοποιητικού σας συστήματος, καθώς είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία όλων των κυττάρων της φυσικής άμυνας του οργανισμού. Για να αυξήσεις την πρόσληψη ψευδαργύρου, μπορείς να επιλέξεις τροφές όπως σπόροι κολοκύθας και στρείδια ή συμπλήρωμα διατροφής που να συνδυάζει βιταμίνη C με ψευδάργυρο και πρόπολη για ενισχυμένη δράση και ενέργεια.

Πολυβιταμίνες

Χάρισε στον οργανισμό σου την ενέργεια και την τόνωση που χρειάζεται με έναν ενισχυμένο συνδυασμό υψηλής περιεκτικότητας βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων απαραίτητων για την παραγωγή και απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό. Οι πολυβιταμίνες συμβάλλουν στην μείωση της κόπωσης, στη νοητική επίδοση και φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία, στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών αλλά και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών, δοντιών, μαλλιών, νυχιών και του δέρματος.

Ανοσία στο ποτήρι

Αυτή η υγιεινή συνταγή για smoothie έχει όλη τη γεύση ενός pumpkin spice latte, χωρίς την περιττή ζάχαρη.  Φτιαγμένο με πραγματική κολοκύθα και παγωμένη μπανάνα, αυτό το smoothie μετατρέπεται σε ένα κρεμώδες, γευστικό πρωινό (ή σνακ) σε μόλις 5 λεπτά, που τονώνει την φυσική άμυνα του οργανισμού και χαρίζει πολύτιμη ενέργεια.

Υλικά

  • 1 μεσαίου μεγέθους παγωμένη μπανάνα
  • ½ φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη ή άλλο γάλα από ξηρούς καρπούς
  • ⅓ φλιτζάνι γιαούρτι
  • ⅓ φλιτζάνι πουρές κολοκύθας
  • ⅛ κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών με κανέλα, μοσχοκάρυδο, γαρύφαλλο και τζίντζερ
  • 1-2 κουταλάκια του γλυκού μέλι

Εκτέλεση

Βάλε τη μπανάνα, το γάλα αμυγδάλου (ή άλλο γάλα από ξηρούς καρπούς), το γιαούρτι, τον πουρέ κολοκύθας, το μείγμα μπαχαρικών και το μέλι στο μπλέντερ. Ανακάτεψε μέχρι να γίνει ομοιογενές. Μπορείς να το απολαύσεις απευθείας ή να το βάλεις στο θερμός σου για να το έχεις μαζί σου στην δουλειά.

*Θυμηθείτε ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ισορροπημένη διατροφή.

