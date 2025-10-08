Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
SHOPFLIX APP: Αγόρασε με VISA και κέρδισε επιστροφή 5€
Τα Νέα της Αγοράς 08 Οκτωβρίου 2025 | 09:35

SHOPFLIX APP: Αγόρασε με VISA και κέρδισε επιστροφή 5€

Στο SHOPFLIX APP κάνεις τις αγορές σου και κερδίζεις πάντα!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Ο Οκτώβρης είναι η τέλεια εποχή για να κάνεις restart, αλλάζοντας τους χώρους, την ρουτίνα και τις συνήθειές σου. Καθώς η εποχή αλλάζει, έχουμε την ανάγκη να φρεσκάρουμε το περιβάλλον μας, να επανεξετάσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε όλα όσα κάνουμε. Το SHOPFLIX.GR ξεχωρίζει ως πολύτιμος «σύμμαχος» σε αυτήν την προσπάθεια, προσφέροντας όλα όσα χρειαζόμαστε για να κάνουμε μικρές αλλαγές με μεγάλο αντίκτυπο.

Τώρα, μάλιστα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να κάνεις τις αγορές σου και να ανανεωθείς, καθώς με κάθε σου παραγγελία από το SHOPFLIX APP από 40€ και πάνω με οποιαδήποτε κάρτα Visa, κερδίζεις απευθείας επιστροφή 5€ στην κάρτα σου, για να συνεχίσεις τις αγορές σου!

Για να κερδίσεις την επιστροφή, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το SHOPFLIX APP, να διαλέξεις όλα όσα σε ενδιαφέρουν, να ολοκληρώσεις την παραγγελία σου με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Visa και το συνολικό ποσό της παραγγελίας σου μαζί με τα μεταφορικά να ξεπερνά τα 40€.

Ώρα για ανανέωση σπιτιού

Καθώς οι μέρες μικραίνουν και η θερμοκρασία υποχωρεί, όλο και περισσότερες θα είναι οι ώρες που θα περνάμε στο σπίτι. Για αυτό είναι σημαντικό να το ανανεώσεις, επενδύοντας στις καλύτερες συσκευές που θα σε διασκεδάζουν για ώρες, θα κάνουν την μαγειρική παιχνιδάκι αλλά και θα σε «γλιτώσουν» από το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα.

Εκτός από μια ολοκαίνουργια τηλεόραση, που θα σου χαρίσει την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σου, μην ξεχάσεις να επενδύσεις σε μια φριτέζα αέρος για να απολαμβάνεις καθημερινά γευστικά και θρεπτικά γεύματα αλλά και σε μια σκούπα ρομπότ, που θα φροντίζει την καθαριότητα των δαπέδων σου όσο εσύ χαλαρώνεις ή ακόμα και όταν είσαι στη δουλειά.

Κι εάν δουλεύεις από το σπίτι, τότε σίγουρα χρειάζεσαι μια νέα καρέκλα γραφείου για να δουλεύεις αναπαυτικά, δίχως αντιπερισπασμούς ακόμα και μετά από πολλές ώρες εργασίας. Ένα νέο laptop θα φτάσει την απόδοσή σου σε νέα ύψη, αποτελώντας τον ιδανικό συνεργάτη για όλες τις καθημερινές  εργασίες, από τη δουλειά μέχρι την ψυχαγωγία.

Νέα αξεσουάρ; Νέα καθημερινότητα

Για τις πολύωρες μετακινήσεις, τα ταξίδια και ειδικά όταν θέλεις να συγκεντρωθείς δίχως να αποσπάσαι από θόρυβο ή συζητήσεις, τα handsfree ακουστικά θα γίνουν τα αγαπημένα σου, καθώς θα απολαμβάνεις ενισχυμένη ακύρωση θορύβου, δυνατό και συναρπαστικό ήχο με άνετο και βολικό σχεδιασμό.

Ειδικά, εάν τα συνδυάσεις με ένα ολοκαίνουργιο smartphone, θα είσαι πάντα σε σύνδεση με όλα και όλους όσους σε ενδιαφέρουν, απολαμβάνοντας μια καθηλωτική εμπειρία ήχου και εικόνας, είτε βλέπεις την αγαπημένη σου σειρά είτε παίζεις με τους φίλους σου. Και για τις στιγμές, που τρέχεις – κυριολεκτικά και μεταφορικά – φόρα το smartwatch στο καρπό σου, τον απόλυτο «σύμμαχο» της φυσικής σου κατάστασης, που σου προσφέρει μια πληθώρα λειτουργιών υγείας και άσκησης, με μεγάλη οθόνη και ανθεκτικό σχεδιασμό.

Φυσικά, από τα νέα σου αξεσουάρ δεν γίνεται να λείπουν ένα στιλάτο ζευγάρι sneakers, που μπορείς να φοράς από το πρωί έως το βράδυ αλλά και μια κλασική μαύρη τσάντα, για να έχεις πάντα μαζί σου όλα όσα χρειάζεσαι, για την δουλειά, τη σχολή ή και τη βόλτα.

Φθινοπωρινό skincare

Αν και ακόμα δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κρύες μέρες του χειμώνα, κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, θα πρέπει να ενυδατώνουμε περισσότερο την επιδερμίδα μας για να καταπολεμήσουμε την αυξημένη ξηρότητα που μπορεί να προκληθεί από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και τον άνεμο.

Για αυτό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια πλούσια ενυδατική κρέμα με υαλουρονικό οξύ, που θα προσφέρει στην επιδερμίδα σου μια βαθιά, μακράς διάρκειας υγρασία και θρέψη χάρη στην κρεμώδη και πυκνή της υφή. Για να «κλειδώσεις» την υγρασία στο εσωτερικό  της επιδερμίδας και να την δεις να λάμπει, ολοκλήρωσε το skincare routine σου με ένα ενυδατικό serum, που προστατεύει το δέρμα από την απώλεια υγρασίας, ενώ διατηρεί την υφή του λεία και υγιή.

Ανανεώστε και τους αγαπημένους σας

Φυσικά, στην ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR θα βρεις, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, τα πάντα για τους αγαπημένους σου, για τα παιδιά αλλά και για τα κατοικίδια. Βάλ’τους λοιπόν, στο κλίμα της ανανέωσης, χαρίζοντάς τους δώρα που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους, όπως ένα ζευγάρι νέα ανατομικά αθλητικά, που θα υποστηρίζουν τα παιδιά σε κάθε τους βήμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Φυσικό αέριο
LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

LNG: Καταλύτης η Ελλάδα στην απεξάρτηση της ΝΑ Ευρώπης από τη Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης
Plus 08.10.25

Η Ζωή Χατζηαντωνίου μάς μιλά για την επιστροφή της «Μέρας της φούστας» – Όταν το θέατρο λειτουργεί ως τόπος σύγκρουσης και αμφισβήτησης

Η Ζωή Χατζηαντωνίου δεν σκηνοθετεί μια παράσταση που καθησυχάζει· παραδίδει μια παράσταση-εμπειρία που λειτουργεί σαν κάτοπτρο αντανακλώντας τον αναβρασμό μιας εποχής που κοχλάζει υπόγεια

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
Στη Θεσσαλονίκη 08.10.25

Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Η καταδίκη αφορά βιασμό, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου, συχνά μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Ο 40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον θεωρείται φυγόποινος

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Η προειδοποίηση του Αλέγκρι στον Πούλισικ: «Σου το είχα πει για τα πέναλτι…» (vid)

Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είχε προειδοποιήσει τον Κρίστιαν Πούλισικ για τον τρόπο που εκτελεί τα πέναλτι, πριν την μοιραία χαμένη εκτέλεση στο ντέρμπι της Μίλαν με τη Γιουβέντους.

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ
Φοινικούντα 08.10.25

«Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» - Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ» - Τι λέει ο ανηψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Γιούργκεν Κλοπ, 10 χρόνια μετά: Ο «Normal One» που έκανε ξανά… special τη Λίβερπουλ (vids, pics)

Σαν σήμερα πριν μια δεκαετία, ο Γιούργκεν Κλοπ αναλαμβάνει τις τύχες της Λίβερπουλ και επαναφέρει σταδιακά τους «ρεντς» στις ημέρες δόξας του παρελθόντος.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus
Το παιχνίδι του φαίνεσθαι 08.10.25

Γιατί προσποιούμαστε ότι είμαστε πλούσιοι; Η θεωρία του habitus

«Ο τρόπος που ντυνόμαστε και τα σχέδια που κάνουμε έχουν γίνει ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Η οικονομική αβεβαιότητα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό το φαινόμενο» γράφει η Susana Molina στην El País.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση
Πολιτική 08.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις: Η οργή των αγροτών «πνίγει» την κυβέρνηση

Από τη μια το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την άλλη απίστευτες καθυστερήσεις και ολιγωρία σε χειρισμούς που αφορούν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στα κάγκελα με την κυβέρνηση να δείχνει ανήμπορη να χειριστεί και αυτή την κρίση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Τέμπη: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης – Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο
Τέμπη 08.10.25

Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης - Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο

Ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση που διενεργείται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ο Αλ Κελαϊφί αλλάζει τα πάντα

Η ECA γίνεται EFC όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της και ισχυρός άνδρας της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, και ο Λαπόρτα δείχνει τον δρόμο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο