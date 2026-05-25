Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου παρατηρούνται και σήμερα Δευτέρα (25/05), με τον Κηφισό να είναι στο «κόκκινο» από νωρίς, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στην Αλεξάνδρας, στη Συγγρού, στην Καλιρρόης, στην Αρδηττού και στη Λ. Αθηνών.

Μποτιλιάσμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.