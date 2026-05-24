Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γνώριμος των Αρχών για διάφορα αδικήματα είναι ο 35χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

Ο 35χρονος, που είναι γνωστός επιχειρηματίας στην Πάτρα έχει συλληφθεί το 2024 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συντρόφου του, η οποία είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και είχε ζητήσει από τους αστυνομικούς να της εγκατασταθεί η εφαρμογή panic button.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2024 είχε συλληφθεί, αφού είχε επιτεθεί με σιδερογροθιά σε γνωστό του στην Λευκάδα με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές.

Επιπλέον, έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Τι συνέβη το Σάββατο

Χθες, όλα ξεκίνησαν μετά την καταγγελία που έγινε στους αστυνομικούς από την μητέρα της ανήλικης ηλικίας 16 ετών, ότι ο σύντροφός της την έχει κλειδώσει στο σπίτι.

Παράλληλα, γείτονες που άκουγαν φωνές και ουρλιαχτά από το διαμέρισμα κάλεσαν και εκείνοι την Άμεση Δράση.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι έσπασαν την πόρτα, καθώς ο 35χρονος βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ, όπως περιγράφουν αρμόδιες πηγές.

Ο επιχειρηματίας ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύλληψη υπότροπου ενδοοικογενειακής βίας για νέα υπόθεση με θύμα ανήλικη σύντροφό του.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες το απόγευμα στην Πάτρα, απειλούσε την ανήλικη (16,5 ετών) σύντροφό του και την κατακρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο από αυτή.

Μετά από ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου ελευθέρωσαν ανήλικη σύντροφο του και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το έτος 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.