Αστυνομικοί στην Πάτρα έσπασαν την πόρτα για να σώσουν γυναίκα που ξυλοκοπείτο άγρια από τον άνδρα της
Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο τμήμα
Περιστατικό άγριο ξυλοδαρμού γυναίκας σημειώθηκε στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24, ο άντρας της γυναίκας της είχε επιτεθεί και την χτυπούσε, κι΄ αυτή καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.
Οι γείτονες ακούγοντας της κραυγές ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, που έφθασε σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, με ισχυρή αστυνομική δύναμη.
Ωστόσο, ο άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στην περιοχή, παρά τις κλήσεις των αστυνομικών να τους ανοίξει αρνείτο.
Τότε κλήθηκε εισαγγελέας και οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, αφού χρειάστηκε να σπάσουν κυριολεκτικά την είσοδο που είχε αποκλείσει με εμπόδια.
Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο τμήμα, ενώ φρόντισαν να ηρεμήσουν και την γυναίκα , αλλά να τις προσφερθούν και οι πρώτες βοήθειες.
