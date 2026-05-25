Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

Την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας την πρόσφατη αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που τον αποδόθηκαν

Στην απάντησή του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο «καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη», υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διωκτικές αρχές για τον ρόλο τους στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της στη Δικαιοσύνη.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων»

«Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα», ανέφερε η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ΕΡΤ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα στελέχη των ελληνικών διωκτικών Αρχών, τα οποία, όπως σημείωσε, «επί γενιές, εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου. Οι προηγούμενες τέσσερις αιτήσεις αποφυλάκισης τις οποίες είχε καταθέσει, είχαν απορριφθεί.

Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης μελετά το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης.