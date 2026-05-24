Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι η δολοφονία του 67χρονου – Ο γιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είναι ο δράστης
Στη σύλληψη του 30χρονου γιου του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κατσαβίδι φαίνεται ότι ήταν το φονικό όπλο.
Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η δολοφονία του 67χρονου, στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Τον άνδρα βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος η κόρη του. Έφερε πολλαπλά τραύματα, ακόμα και στο πρόσωπο.
Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται ότι τον δολοφόνησε με ένα κατσαβίδι.
Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν βρει το 67χρονο νεκρό η κόρη του.
Όταν η γυναίκα, το μεσημέρι του Σαββάτου πήγε να δει τον πατέρα της, τον εντόπισε νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε να βρει τον αδερφό της στο διαμέρισμά του, ακριβώς από πάνω. Εκεί, ο 30χρονος φέρεται να της ομολόγησε ότι εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Της είπε ότι είχαν καβγαδίσει με τον πατέρα τους.
Το κατσαβίδι
Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν το έγκλημα έγινε με ένα κατσαβίδι, που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας. Τα τοπικά ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια πολύ σκληρή εικόνα.
Ωστόσο, ασφαλέστερα συμπεράσματα για το πώς έγινε το έγκλημα αναμένεται να βγουν μετά τη νεκροψία νεκροτομή, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα.
Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος.
