Για λίγες μέρες ακόμη οι πιο δυνατές καλοκαιρινές εκπτώσεις στο SHOPFLIX.gr

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται για λίγες μέρες ακόμη και έχεις την ευκαιρία να βρεις όλα όσα αναζητάς μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR ανάμεσα σε 11+ εκατομμύρια προϊόντα τεχνολογίας, μόδας, υγείας και ομορφιάς, είδη σπιτιού και κήπου, άθλησης και hobby αλλά και για την φροντίδα για όλους.

Θα τα παραλάβετε όλα εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε. Μάλιστα θα τα παραλάβετε όλα σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Οι πιο δυνατές καλοκαιρινές εκπτώσεις σε…

Προϊόντα τεχνολογίας

Smartwatches που καταγράφουν κάθε σας βήμα, ακουστικά για να ακούτε οπουδήποτε την αγαπημένη σας playlist και tablet για να βλέπετε ακόμα και εν κινήσει την αγαπημένη σας σειρά θα τα βρείτε σε super εκπτώσεις.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε τους χώρους σας και να επενδύσετε σε μια νέα τηλεόραση για το σαλόνι σας, μια φριτέζα αέρος ώστε να τρώτε απολαυστικά και υγιεινά ή μια σκούπα stick και χειρός για πιο λεπτομερή καθαρισμό με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Γυναικείες τσάντες και τα πάντα για την μόδα

Γυναικείες τσάντες χειρός ή πλάτης, δροσερά φορέματα, ανδρικές βερμούδες, παντελόνες και φυσικά μαγιό και παρεό όλα θα τα βρείτε στις πιο δυνατές εκπτώσεις μέσα από την απεριόριστη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε είδη μόδας για τις πιο στιλάτες και άνετες εμφανίσεις είτε στην πόλη είτε στο νησί.

Συσκευές περιποίησης

Τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να ανανεωθείτε και να στραφείτε στην χαλάρωση και την αυτοφροντίδα, επιλέγοντας τις καλύτερες συσκευές περιποίησης, όπως ψαλίδια μαλλιών για τέλειες μπούκλες ή beach waves.

Κάνε ένα δώρο στον αγαπημένο σας και χαρίστε του μια ολοκαίνουργια επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή προσώπου με διπλή λεπίδα, LCD οθόνη και τρία επίπεδα στροφών για την πιο ποιοτική εμπειρία ξυρίσματος και περιποίησης.

Όσα χρειάζεστε για τη φροντίδα του μωρού

Βρεφικές πάνες και μωρομάντηλα, βρεφικές τροφές, όπως γάλα σε σκόνη και τα πάντα για το παιδικό δωμάτιο, όπως σύστημα ενδοεπικοινωνίας, απαραίτητο εργαλείο για τους νέους γονείς, θα τα βρείτε όλα και ακόμα περισσότερα σε super προνομιακές τιμές.