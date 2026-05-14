BHMAGAZINO: Στο Grand Prix του Μονακό μαζί με τη νέα ελίτ πιλότων της Formula 1

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί στις 17 Μαΐου με το ΒΗΜΑ της Κυριακής, φιλοξενεί λίγο πριν «πέσει» η καρό σημαία στον εμβληματικότερο αγώνα της Formula 1, τη νέα ελίτ πιλότων.

Το Grand Prix Monaco πραγματοποιείται στις 7 Ιουνίου στο πανέμορφο Πριγκιπάτο του Αλβέρτου και της Σαρλίν με τους Ράσελ, Πιάστρι, Κολαπίντο, Λεκλέρκ, Νόρις, Αντονέλι στο τιμόνι των υβριδικών μονοθέσιων. Διαβάστε για τους ταλαντούχους οδηγούς της νέας γενιάς, το life story, την πορεία τους, την μυθική ζωή που διάγουν κερδίζοντας τεράστια ποσά.

Το BHMAGAZINO φιλοξενεί ακόμα θέματα για επιχειρηματικές- πολιτικές οικογένειες πανίσχυρες και πάμπλουτες, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν την πορεία του πλανήτη, υψηλή τεχνολογία, fashion με σημαντικές προσωπικότητες, εικαστικά, θέατρο, υπέροχα ταξίδια, λαμπερά stories από τα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου που ίσως δεν γνωρίζετε.