Η «Γη της ελιάς»: Τι θα δούμε απόψε στο MEGA
Η Αλεξάνδρα πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας για τη Χριστιάνα.
- Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
- Οδηγούσε μεθυσμένος σκάφος και πήρε σβάρνα τις βάρκες στο λιμάνι της Χερσονήσου
- Από την ανησυχία στη δημόσια οργή - Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση Κούσνερ
- Καρχαρίες: Ποια είδη υπάρχουν στην Ελλάδα – Χάρτης με τα σημεία όπου έχουν εμφανιστεί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Κι ενώ οι υποψίες της επιβεβαιώνονται, τα γεγονότα που ακολουθούν επηρεάζουν περισσότερους απ’ όσους θα περίμενε.
Απόψε στις 23:00, στο MEGA, η «Γη της ελιάς» επιφυλάσσει δραματικές εξελίξεις
Ο Παυλής κλείνει τον Ρούσσο δεμένο και φιμωμένο σε μια αποθήκη, στους στάβλους.
Ο Πότης λέει στη Φρύνη ότι η Χρυσούλα, και όχι η Ισμήνη, ήταν εκείνη που κόλλησε το υβριστικό σημείωμα στην πόρτα του ανθοπωλείου. Ο Στάθης εξακολουθεί να είναι πολύ πιεσμένος με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που περιμένει, ενώ η Βασιλική προσπαθεί να «ψαρέψει» τον Λυκούργο.
Ο Μανώλης βλέπει τυχαία τη Μαρουσώ με τον Αντώνη να τρώνε σε ένα εστιατόριο.
Κάθε ημέρα που περνάει, η Χριστιάνα είναι όλο και πιο ανήσυχη από τη συμπεριφορά τής Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης απέναντί της και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Στο μεταξύ, ο Αντώνης ψάχνει να βρει τον Ρούσσο, ρωτάει και τη Μαρουσώ αν τον είδε, αλλά κανείς δεν έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα.
Ο Κωνσταντίνος και η Ισμήνη συζητούν για το συναινετικό διαζύγιο και η Ισμήνη βάζει έναν όρο που δεν θα του αρέσει καθόλου.
Ο Παυλής, με απειλές και σωματική βία, προσπαθεί να κάνει τον Ρούσσο να ομολογήσει για τις παράνομες δραστηριότητές του με τον Αντώνη, τη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ.
Η Φιλιώ πηγαίνει να βρει την Αναστασία και προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει στο σπίτι.
Η Αλεξάνδρα μιλάει με τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη και μαθαίνει μία πληροφορία που τη συγκλονίζει.
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν:
Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος ΓκλέτσοςΣυμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
- Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
- Την στήριξη των κτηνοτρόφων ζητάει αντιπεριφερειάρχης
- Η Μάντσεστερ Σίτι θα κινηθεί νομικά κατά του Ενρίκε για το… deal με τον Χάαλαντ
- Η «Γη της ελιάς»: Τι θα δούμε απόψε στο MEGA
- Δράκαινα: Ποιο είναι το «αόρατο» δηλητηριώδες ψάρι που αναστάτωσε την Ανδαλουσία αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα
- PlayStation: Η Laufey παίρνει τη σκυτάλη από τον Kratos στο νέο God of War
- «Δυο μαύρα πουκάμισα»: H νέα δραματική σειρά του MEGA
- ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις