Η «Γη της ελιάς»: Τι θα δούμε απόψε στο MEGA

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Κι ενώ οι υποψίες της επιβεβαιώνονται, τα γεγονότα που ακολουθούν επηρεάζουν περισσότερους απ’ όσους θα περίμενε.

Απόψε στις 23:00, στο MEGA, η «Γη της ελιάς» επιφυλάσσει δραματικές εξελίξεις

Ο Παυλής κλείνει τον Ρούσσο δεμένο και φιμωμένο σε μια αποθήκη, στους στάβλους.

Ο Πότης λέει στη Φρύνη ότι η Χρυσούλα, και όχι η Ισμήνη, ήταν εκείνη που κόλλησε το υβριστικό σημείωμα στην πόρτα του ανθοπωλείου. Ο Στάθης εξακολουθεί να είναι πολύ πιεσμένος με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που περιμένει, ενώ η Βασιλική προσπαθεί να «ψαρέψει» τον Λυκούργο.

Ο Μανώλης βλέπει τυχαία τη Μαρουσώ με τον Αντώνη να τρώνε σε ένα εστιατόριο.

Κάθε ημέρα που περνάει, η Χριστιάνα είναι όλο και πιο ανήσυχη από τη συμπεριφορά τής Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης απέναντί της και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Στο μεταξύ, ο Αντώνης ψάχνει να βρει τον Ρούσσο, ρωτάει και τη Μαρουσώ αν τον είδε, αλλά κανείς δεν έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα.

Ο Κωνσταντίνος και η Ισμήνη συζητούν για το συναινετικό διαζύγιο και η Ισμήνη βάζει έναν όρο που δεν θα του αρέσει καθόλου.

Ο Παυλής, με απειλές και σωματική βία, προσπαθεί να κάνει τον Ρούσσο να ομολογήσει για τις παράνομες δραστηριότητές του με τον Αντώνη, τη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ.

Η Φιλιώ πηγαίνει να βρει την Αναστασία και προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει στο σπίτι.

Η Αλεξάνδρα μιλάει με τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη και μαθαίνει μία πληροφορία που τη συγκλονίζει.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος ΓκλέτσοςΣυμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias