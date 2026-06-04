Πάρτι δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία: Χιλιάδες εικονικές εταιρείες παίρνουν τα λεφτά κι εξαφανίζονται

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Οι φορολογικές αρχές της Ουκρανίας ανακάλυψαν ενδείξεις ενός τεράστιου κυκλώματος φυγής κεφαλαίων και ξεπλύματος χρήματος (νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), το οποίο είχε στηθεί υπό τον μανδύα του διεθνούς εμπορίου και περιλάμβανε χιλιάδες εικονικές εταιρείες, όπως ανέφερε η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της χώρας στις 2 Ιουνίου.

Περισσότερες από 2.300 εταιρείες πραγματοποίησαν συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου ύψους άνω των 198 δισεκατομμυρίων γρίβνια (4,5 δισ. δολάρια) και στη συνέχεια, ως επί το πλείστον, εξαφανίστηκαν, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επικεφαλής της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας, Λέσια Καρνάουχ. Η πλειονότητα εξ αυτών —1.243 εταιρείες— δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή αγαθών.

Η φορολογική υπηρεσία ανακάλυψε το πιθανό κύκλωμα αφού εξέτασε αναφορές της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας σχετικά με παραβιάσεις των νόμιμων προθεσμιών διακανονισμού, οι οποίες αφορούσαν την περίοδο από το 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η κεντρική τράπεζα διατηρεί αυστηρούς ελέγχους στις διασυνοριακές μεταφορές συναλλάγματος, προκειμένου να διατηρήσει τα κεφάλαια στη δοκιμαζόμενη χώρα μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Οι αρχές άρχισαν να υποψιάζονται όταν ανακάλυψαν ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες των παραβατικών εταιρειών εμφανίζονταν ως επικεφαλής σε εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις, γεγονός που υποδείκνυε «αχυράνθρωπους» (straw man directors) συνδεδεμένους με το κύκλωμα, δήλωσε η Καρνάουχ.

«Αυτό δύσκολα αποτελεί ένα σενάριο που θα περίμενε κανείς σε νόμιμες επιχειρήσεις», έγραψε.

«Εντοπίσαμε επτά άτομα, καθένα από τα οποία υπηρετεί ταυτόχρονα ως διευθυντής ή ιδρυτής σε περισσότερες από 500 εταιρείες. Συνολικά, περισσότερες από 7.000 επιχειρηματικές οντότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους».

Επιπλέον, πολλές από τις εικονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις ίδιες διευθύνσεις IP, υπέβαλαν αναφορές από κοινά δίκτυα υπολογιστών και ήταν εγγεγραμμένες στις ίδιες φυσικές διευθύνσεις. Στο Κίεβο, μία διεύθυνση φιλοξενούσε 20 εταιρείες, ενώ στο Λβιβ δύο διαφορετικές διευθύνσεις ήταν δηλωμένες για 10 και 13 επιχειρήσεις αντίστοιχα.

«Οι περισσότερες από τις παραβατικές εταιρείες συγκεντρώνονται σε επτά περιοχές της Ουκρανίας: Οδησσό, Κίεβο, Ντνιπροπετρόφσκ, Λβιβ, Χάρκοβο, Περιφέρεια Κιέβου και Ζαπορίζια. Συνολικά, αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν το 73% όλων των παραβατών και το 78% του συνολικού όγκου αυτών των συναλλαγών», ανέφερε η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία.

Η φορολογική αρχή δήλωσε ότι χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να πατάξει τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη συναλλαγματική νομοθεσία, έχοντας επιβάλει πρόστιμα άνω των 70 δισ. γρίβνια (1,6 δισ. δολάρια) κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι ύποπτοι του κυκλώματος γίνονται «όλο και πιο εφευρετικοί στην απόκρυψη των παραβάσεών τους», σημείωσε η Καρνάουχ.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι έχει ετοιμάσει αναλυτικές εκθέσεις για 557 παραβατικές επιχειρήσεις και θα παραδώσει τα ευρήματά της στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.