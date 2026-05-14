Ουκρανία: Εντολή για τη σύλληψη του Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του Ζελένσκι, για διαφθορά

Το ουκρανικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς έδωσε σήμερα εντολή για τη σύλληψη του Αντρίι Γερμάκ, στενού συμμάχου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πρώην προσωπάρχη του, για κατηγορίες σχετικές με ξέπλυμα χρήματος.

Το δικαστήριο όρισε επίσης εγγύηση 140 εκατ. χρίβνια (περίπου 2,7 εκατ. ευρώ), που θα επιτρέψει στον Γερμάκ, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, να αφεθεί προσωρινά ελεύθερος έως την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεσή του.

«Δεν έχω αυτά τα χρήματα και ο δικηγόρος μου θα προσπαθήσει μαζί με φίλους και γνωστούς (να συγκεντρώσουν τα χρήματα για την εγγύηση)», δήλωσε ο Γερμάκ σε δημοσιογράφους μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

«Η νομική μου ομάδα θα καταθέσει έφεση. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νομική δυνατότητα προκειμένου να αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη και την αλήθεια».

Ποιος είναι ο Αντρίι Γερμάκ

Τη Δευτέρα οι ουκρανικές αρχές κατονόμασαν τον Γερμάκ ως ύποπτο σε μεγάλη υπόθεση διαφθοράς. Πρόκειται για τη σύλληψη του πιο κοντινού προσώπου στο στενό κύκλο του προέδρου στην οποία έχουν προχωρήσει οι αξιωματούχοι κατά της διαφθοράς.

Σε ανακοίνωση, οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς δήλωσαν ότι ο Γερμάκ είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που νομιμοποίησε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, ύψους περίπου 10,5 εκατ. δολαρίων, μέσω ενός έργου οικιστικής ανάπτυξης έξω από το Κίεβο.

Ο Γερμάκ θεωρείτο ευρέως ως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία μετά τον Ζελένσκι, ασκώντας επιρροή στα ουκρανικά πολιτικά πράγματα παρά το γεγονός ότι δεν ήταν εκλεγμένος.

Ο πρώην παραγωγός ταινιών και δικηγόρος εμφανιζόταν συχνά στο πλάι του προέδρου σε δημόσιες εκδηλώσεις και ήταν επίσης ο βασικός διαπραγματευτής στις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Η παραίτησή του πέρυσι ήλθε εν μέσω ευρύτερου κυβερνητικού ανασχηματισμού με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο γραφείο του προέδρου, που έχει επισκιαστεί από κατηγορίες περί συγκέντρωσης της εξουσίας.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Γερμάκ δεν αναμένεται να αποτελέσουν άμεση απειλή για τον Ζελένσκι αλλά μπορεί να οδηγήσουν σε πιο μακροπρόθεσμη ζημιά στη φήμη του εάν επιδιώξει να επανεκλεγεί μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με κάποιους αναλυτές.