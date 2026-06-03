Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Σηκώθηκε ελικόπτερο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Κινητοποιήθηκαν 59 άνδρες με δύο ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης και βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τις φλόγες να καίνε έκταση με χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 59 άνδρες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
Στο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
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