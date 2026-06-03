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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης και βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τις φλόγες να καίνε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 59 άνδρες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.