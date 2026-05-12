Ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς ο Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς ενημέρωσαν επισήμως τον Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως θεωρείται ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς.

Οι εισαγγελικές αρχές στην Ουκρανία διερευνούν την υπόθεση εδώ και αρκετό καιρό, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Παρότι οι υπηρεσίες δεν δημοσιοποίησαν το όνομα του υπόπτου, όπως προβλέπει η ουκρανική νομοθεσία, πολλά μέσα ενημέρωσης στην Ουκρανία μεταδίδουν πως πρόκειται για τον Αντρίι Γερμάκ.

Ukraine’s National Anti-Corruption Bureau (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO) have formally served former Presidential Office head Andriy Yermak — who resigned in November 2025 — with a notice of suspicion in a major money-laundering case. He is… pic.twitter.com/8Svwytwdc2 — Clash Report (@clashreport) May 11, 2026



Ο Γέρμακ παραιτήθηκε τον Νοέμβριο εν μέσω ενός σκανδάλου διαφθοράς που προκάλεσε δημόσια οργή εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής. Ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει υποπέσει σε κανένα νομικό παράπτωμα.

Ο Γερμάκ είχε χαρακτηριστεί «γκρίζος καρδινάλιος» της Ουκρανίας λόγω της παρασκηνιακής ισχύος και επιρροής του. Παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου, μερικές ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Τι ψάχνουν

Την παραίτηση του Γερμάκ ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και η Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς είχαν αποκαλύψει εκτεταμένη έρευνα για φερόμενο σχέδιο δωροδοκίας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας. Σε αυτό κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι και ένας πρώην επιχειρηματικός εταίρος του Ζελένσκι.

Ο Αντρίι Γερμάκ, 55 ετών, ήταν στενός φίλος του Ζελένσκι από τότε που ο πρώην σταρ κωμικής σειράς στην τηλεόραση ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα. Ο Γέρμακ τον βοήθησε στην καθοδήγηση της προεδρικής του εκστρατείας το 2019.