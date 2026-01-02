newspaper
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα καταστήματα, σούπερ μάρκετ - Οι εξαιρέσεις
Ζελένσκι: Επέλεξε νέο προσωπάρχη μετά την απομάκρυνση Γέρμακ – Το προφίλ του Κιρίλο Μπουντάνοφ
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 16:08

Ζελένσκι: Επέλεξε νέο προσωπάρχη μετά την απομάκρυνση Γέρμακ – Το προφίλ του Κιρίλο Μπουντάνοφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διάλεξε για τη θέση του προσωπάρχη του τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε για τη θέση του προσωπάρχη του τον αρχηγό της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπουντάνοφ, γνωστό για τη διενέργεια μεγάλων επιχειρήσεων εναντίον της Ρωσίας.

«Είχα συνάντηση με τον Κιρίλο Μπουντάνοφ και του πρότεινα να αναλάβει επικεφαλής του γραφείου της προεδρίας» έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι επίσημες διαδικασίες» για τον επίσημο διορισμό του «έχουν ξεκινήσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρο Λίτβιν, ένας σύμβουλος του προέδρου.

Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ δήλωσε πριν από λίγο ότι αποδέχθηκε την πρόταση του Ουκρανού προέδρου να γίνει ο προσωπάρχης του.

Οι έρευνες εις βάρος του Γέρμακ για διαφθορά

Ο προηγούμενος προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, ο Άντριι Γέρμακ, άνθρωπος με μεγάλη επιρροή, παραιτήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου έπειτα από σκάνδαλο διαφθοράς στην κυβέρνηση.

Ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς είχαν διενεργήσει έρευνα στην οικία του, χωρίς να τον εγγράψουν προσώρας στον κατάλογο των υπόπτων.

Κιρίλο Μπουντάνοφ

Ο διάδοχός του Κιρίλο Μπουντάνοφ, που θα κλείσει τα 40 σε δύο ημέρες, απέκτησε φήμη για ξαφνικά πλήγματα, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) από το 2020, ο Μπουντάνοφ συμμετείχε προσωπικά σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της GUR, είχε στοχοποιηθεί σε «τουλάχιστον δέκα» απόπειρες δολοφονίας.

«Αυτή τη χρονική στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να επικεντρωθεί περισσότερο στα θέματα ασφαλείας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και στη διπλωματική οδό των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ζελένσκι, εξηγώντας την επιλογή του.

«Ο Κιρίλο έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε αυτούς τους τομείς και το απαραίτητο σθένος προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελέσματα», είπε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2024, ο Μπουντάνοφ έχει εμπλακεί επίσης σε ανταλλαγές αιχμαλώτων ενώ ήταν επικεφαλής ενός σώματος που συντόνιζε τη μεταχείριση των αιχμαλώτων.

Έχει λάβει το παράσημο του «Ήρωα της Ουκρανίας».

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ράλι 44% το 2025 – Τράπεζες, κέρδη και προκλήσεις για το 2026

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
