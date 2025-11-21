newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Μετά την ανακοίνωση του φερόμενου αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας το συνθηκολόγηση. Είναι σοβαρή ένδειξη στήριξης της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι που υποφέρει από σκάνδαλα διαφθοράς, ακόμα και υπουργών της. Ίσως όμως, ο πρόεδρος να απειλείται από κάποιου είδους πραξικόπημα από τον… Στρατό του. Αλλά από ποιους συγκριμένα;

Πρόσφατα, σε συνέντευξή του στην ιταλική Corriere della Sera, o διακεκριμένος Ουκρανός ιστορικός Γιάροσλαβ Γκρίτσακ, έδωσε μια ζοφερή εικόνα για την αμυνόμενη Ουκρανία.

«Η χώρα μπορεί να καταρρεύσει για τρεις βασικούς λόγους: οι Ρώσοι που προελαύνουν στα μέτωπα, διευκολυνόμενοι από την προεδρία Τραμπ που μείωσε τη στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη, η οικονομική κρίση που επιδεινώνεται από τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό δίκτυο και η ηθική και πολιτική κρίση που προκαλείται από το σκάνδαλο των μιζών» είπε.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν βοηθά καθόλου να το κερδίσουν τον πόλεμο οι συμπατριώτες τουι.

Στη συνέχεια όμως, ο Γκρίτσακ έκανε μια ακόμα τολμηρή εκτίμηση, μιλώντας για ενδεχόμενη αντικατάσταση του Ζελένσκι από στρατιωτικούς.  Συγκεκριμένα, είπε ότι τρείς θα μπορούσαν να κάτσουν στο προεδρικό μέγαρο: Ο πρώην αρχηγός του Στρατού και νυν πρέσβης στο Λονδίνο, Βαλέρι Ζαλούζνι, ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κίριλο Μπουντάνοφ και ο νεοναζιστικής πρώην παραστρατιωτικός και νυν υποστράτηγος Αντρίι Μπιλέτσκι.

Βέβαια, ο Ουκρανός δημοσιογράφος που αρθρογραφεί τακτικά στο Al Jazeera, Πήτερ Κορόταεφ αμφιβάλει αν ο Ζαλούζνι μπορεί να απειλήσει τον Ζελένσκι. Ο λόγος είναι ότι ο απόστρατος αξιωματικός ευθύνεται για την αποτυχημένη αντεπίθεση του 2023 ενώ το γεγονός ότι επέλεξε το ασφαλές «»μέτωπο του Λονδίνου» γίνεται συχνά αντικείμενο χλευασμού από εθνικιστές στον στρατό».

Δύο πανίσχυροι μνηστήρες

Έτσι, για τον Κορόταεφ δύο είναι οι εναλλακτικές.

Ο πρώτος είναι ο νεοναζιστικής ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι, ο ισχυρός άνδρας της φατρίας Αζόφ. Σε αυτήν ανήκουν μονάδες που θεωρούνται από τις πιο αποτελεσματικές — το Τρίτο Σώμα Στρατού και το Πρώτο Σώμα Αζόφ της Εθνοφρουράς.

Ο δεύτερος είναι ο Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών, διαθέτει έναν αριθμό φανατικά αφοσιωμένων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων. Ορισμένες μονάδες της GUR προήλθαν από τον κόσμο του Αζόφ, όπως το Ρωσικό Εθελοντικό Σώμα. Η μονάδα Kraken, έως πρόσφατα μέρος της GUR, μετακινήθηκε πρόσφατα στο Τρίτο Σώμα. Οι νεοναζιστές του Αζόφ κυριολεκτικά τραγουδούν ύμνους στον Μπουντάνοφ. Με άλλα λόγια, Αζόφ και Μπουντάνοφ έχουν στενές σχέσεις.

«Αν μια στρατιωτική εναλλακτική λύση απέναντι στον Ζελένσκι έπαιρνε την εξουσία, αυτοί θα ήταν οι πρώτοι στη σειρά. Αυτό ίσως να μη σήμαινε απαραίτητα την άμεση απομάκρυνση του Ζελένσκι, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά μάλλον αυξημένο στρατιωτικό έλεγχο πάνω στην πολιτική ζωή» λέει ο αναλυτής.

Για τον ίδιο το σημαντικότερο είναι ότι οι δυό τους έχουν τάσεις αυτονόμισης.

«Ο Μπιλέτσκι, σκληρός επικριτής του Ζελένσκι πριν από το 2022, δεν δείχνει ιδιαίτερο ενθουσιασμό ούτε σήμερα. Ο Μπουντάνοφ, παρότι αναδείχθηκε το 2021 από τον άνθρωπο του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα ελάχιστα κέντρα ισχύος που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Γερμάκ. Πρόσφατα, ο Μπουντάνοφ δημιούργησε μια μαζική νεανική παραστρατιωτική οργάνωση, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τον εορτασμό της Ημέρας των Στρατιωτικών Πληροφοριών τον Σεπτέμβριο. Η νεανική παραστρατιωτική του Μπουντάνοφ, «Σκιά». Φαίνεται ότι έχει πάνω από 5.000 μέλη σε όλη την Ουκρανία».

Ο Ουκρανός «Τζουλάνι»

Ο Κορόταεφ Ουκρανός αναλυτής θεωρεί ότι ο Μπιλέτσκι «κατασκευάζεται» ως μια ουκρανική εκδοχή του Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, γνωστoύ ως αλ Γκολάνι, της Συρίας.

«Και οι δύο ξεκίνησαν ως βίαιοι εξτρεμιστές, αλλά οι δυτικοί ειδικοί δημοσίων σχέσεων τους φόρεσαν κοστούμι και τους έμαθαν να μιλούν πιο ήπια. Αυτό δεν κάνει ούτε τον Μπιλέτσκι ούτε τον Τζουλάνι λιγότερο επικίνδυνους, αλλά διευκολύνει τα δυτικά ΜΜΕ να φτιάχνουν το αφήγημά τους».

Ο Κορόταεφ καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα εξαιτίας των φιλελεύθερων ΜΜΕ της Ουκρανίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Δύση, καθώς και του δυτικού Τύπου, που το 2025 έχει δώσει τεράστια προτεραιότητα στο να διαμορφώσει μια ωραιοποιημένη εικόνα του Μπιλέτσκι. Ενδεικτικά, οι Times τον περιγράφουν ως αποτελεσματικό έναντι των Ρώσων, ενώ κάνουν λόγο για «ρωσική προπαγάνδα», όσον αφορά τις ακραίες του ιδεολογικές καταβολές.

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι εθνικιστές είναι απογοητευμένοι με τον Ζελένσκι, με το κανάλι στο Telegram Tales of the IV Empire (πρώην “of the IV Reich”), να ζητάει στις 16 Νοεμβρίου να κυβερνήσουν τη χώρα οι διοικητές ταξιαρχιών, «ως αποτελεσματικότερη εναλλακτική στους διεφθαρμένους και ανίκανους αξιωματούχους που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία».

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο