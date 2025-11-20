Η Ουκρανία παρέλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ – «Θα μιλήσω με τον Τραμπ» λέει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έλαβε ένα «προσχέδιο σχεδίου» από τις ΗΠΑ με προτάσεις, για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, και είναι έτοιμη να συζητήσει με την Ουάσινγκτον το περιεχόμενό του.

Το γραφείο του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη «να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά» και θα «εργαστεί πάνω στα σημεία του σχεδίου ώστε να διασφαλιστεί ένας αξιοπρεπής τερματισμός του πολέμου».

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις προτάσεις του σχεδίου — το οποίο, σύμφωνα με αναφορές, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της Μόσχας — η Κίεβο ανέφερε ότι ο Ζελένσκι αναμένει να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «τις επόμενες μέρες».

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρεται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αναφέρεται πως «συμφωνήθηκε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου, ώστε να δοθεί ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο. Από τις πρώτες στιγμές της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πιο κοντά την πραγματική ειρήνη. Από τις αρχές του έτους, η Ουκρανία υποστήριξε τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Είμαστε έτοιμοι και τώρα να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη».

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το αμερικανικό σχέδιο

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, λεπτομέρειες του οποίου διέρρευσαν χθες σε αρκετά διεθνή μέσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες υποχρεώνονται να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στην Κριμαία, το Ντονμπάς και άλλα εδάφη που η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει.

Σε αντάλλαγμα, το Κίεβο θα λάβει αμερικανικές και ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς θα δημιουργηθεί αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στις περιοχές από τις οποίες θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται έναν ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, η γραμμή επαφής μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στις περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια θα «παγώσει» και η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιστρέψει ορισμένες περιοχές στην Ουκρανία. Ο ουκρανικός στρατός θα μειωθεί σημαντικά και θα στερηθεί τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, η ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων θα απαγορευτεί στην Ουκρανία και τα ρωσικά θα γίνουν η επίσημη γλώσσα. Το Bloomberg ανέφερε ότι το νέο αμερικανικό σχέδιο προβλέπει επίσης την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Την ίδια στιγμή, πηγές του Kyiv Independent ανέφεραν πως η Μόσχα θα δεσμευτεί να μην επιτεθεί στο μέλλον στην Ουκρανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα κατοχυρώσει αυτή τη δέσμευση στη ρωσική νομοθεσία. Στο ίδιο πλαίσιο, αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ρωσία αναμένεται να κάνει παραχωρήσεις ως μέρος της πρότασης, αν και δεν διευκρίνισε τι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αυτές.