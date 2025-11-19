Politico: Συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία ίσως και εντός της εβδομάδας

Την πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ των δύο -κεντρικά εμπλεκομένων- πλευρών της ουκρανικής σύρραξης, υποστηρίζει αξιωματούχος των ΗΠΑ που μίλησε στην αμερικανική έκδοση του Politico.

«Τα πράγματα κινούνται γρήγορα», αναφέρεται στο δημοσίευμα στο οποίο επισημαίνεται το εξαιρετικά ασυνήθιστο ταξίδι στο Κίεβο του αμερικανού υπουργού του Στρατού (Army Secretary) Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος συνοδευόταν από δυο στρατηγούς «τεσσάρων αστέρων» και άλλους ανώτερους αξιωματικούς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους η «υψηλή αντιπροσωπεία» των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλα στελέχη της κυβέρνησης του Κιέβου.

Σχέδιο ειρήνης

Χθες βράδυ η αμερικανική ιστοσελίδα Axios αποκάλυψε την ύπαρξη ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία και το θέμα συνεχίζει να είναι το πρώτο της θέμα , δεκατέσερεις ώρες μετά.

Το σχέδιο – είκοσι οκτω σημείων όπως αναφέρεται – έχουν επεξεργαστεί και καταρτίσει Αμερικανοί και Ρώσοι και μάλιστα οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετήθηκαν στις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου στο Μαϊάμι, ανάμεσα στον στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον εξ απορρήτων του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Αγορές όπλων «χωρίς χρήματα»

Σημειώνεται ότι σημερινό δημοσιευμα της βρετανικής Telegraph ήταν ιδιαίτερα επικριτικό για τον Βολοντιμιρ Ζελένσκι, υποστηριζοντας ότι «έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα» και πως οι πρόσφατες συμφωνίες -οι οποίες χαρακτηρίζονται φανταστικές και οι οποίες εκτιμούν ορισμένοι ότι έχουν το status επιστολών ενδιαφέροντος- αγοράς πανάκριβων οπλικών συστημάτων «δεν μπορεί να είναι η λύση».

Οπως αναφέρεται «Την τελευταία εβδομάδα, η κατεστραμμένη ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας δέχτηκε ακόμη ένα θανατηφόρο πλήγμα από τους πυραύλους και τα drones του Πούτιν. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, έχει πληγεί από ένα άσχημο σκάνδαλο διαφθοράς, στο οποίο ορισμένοι από τους στενότερους συμμάχους του κατηγορούνται για κερδοσκοπία από τον πόλεμο. Η αντίδρασή του ήταν να ταξιδέψει στο Παρίσι για να σταθεί στο πλευρό του Εμανουέλ Μακρόν και να υπογράψει μια επιστολή προθέσεων για την αγορά 100 γαλλικών μαχητικών Rafale, καθώς και ραντάρ Ground Fire 300 και συστημάτων αεροπορικής άμυνας SAMP/T.

Λίγες μέρες πριν, ο Ζελένσκι είχε επίσης υποσχεθεί στη σουηδική κυβέρνηση να αγοράσει 150 υπερσύγχρονα μαχητικά Gripen. Υπέγραψε επίσης συμφωνία με τους Έλληνες για την εισαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την τροφοδοσία της νοτιοδυτικής Ουκρανίας.

Όλα αυτά, εκ πρώτης όψεως, φαίνονται αρκετά λογικά. (…)

Ωστόσο, σημειώνει ο ‘Οουεν Μάθιους στην Telegraph, «Υπάρχει όμως ένα θεμελιώδες πρόβλημα: όλες αυτές οι συμφωνίες είναι απλώς μαγικές σκέψεις.

Το Κίεβο δεν διαθέτει αρκετά χρήματα για να καλύψει το δημοσιονομικό του έλλειμμα ύψους 60 δισ. δολαρίων, πόσο μάλλον για να αγοράσει αεροσκάφη αξίας δισεκατομμυρίων.

Δύσκολη η χρηματοδότηση

Η Ουκρανία, όπως η ίδια παραδέχεται, θα εξαντλήσει τα χρήματά της μέχρι τον Φεβρουάριο, εκτός αν η ΕΕ συμφωνήσει να αυξήσει το δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ που έχει εξασφαλιστεί με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται κυρίως στο διεθνές τραπεζικό αποθετήριο Euroclear του Βελγίου.»

Ειδικά για το τελευταίο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την έκβασή του. Ηδη, η κυβέρνηση του Βελγίου διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι «δεν μπορεί να το κάνει» ενώ και μεταξύ των 27 της Ευρωπαικής ‘Ενωσης, ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα τολμήσουν να το κάνουν αγνοώντας τις συνέπειες ..

Πηγή ΟΤ