Πεσκόφ: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο περί ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα συνεργάζονται κρυφά για να καταρτίσουν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και είπε ότι δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις μετά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση του Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP.

Ερωτηθείς να διευκρινίσει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σύγκριση με τις προτάσεις του Πούτιν το 2024 ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχουν νεότερα πέραν των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ρωσικές και αμερικανικές πηγές, το σχέδιο αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ασφάλεια στην Ευρώπη και τις σχέσεις Μόσχας-Ουάσινγκτον, αλλά δεν επιλύει εδαφικά ζητήματα.