Η Ρωσία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Άμυνας, επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εκτόξευσαν τέσσερις αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εναντίον πολιτικών στόχων στην περιφέρεια Βαρόνεζ, στο νότιο τμήμα της επικράτειάς της.

Το Κίεβο παρέλαβε πυραύλους ATACMS το 2023 από τις ΗΠΑ

Ο ουκρανικός στρατός έκανε λόγο χθες για πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής ATACMS, χαρακτηρίζοντας «σημαντική» την εξέλιξη.

Το Κίεβο παρέλαβε πυραύλους του τύπου το 2023 από τις ΗΠΑ, ωστόσο αρχικά η Ουάσιγκτον περιόριζε τη χρήση τους αποκλειστικά στην ουκρανική επικράτεια — οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέχουν χονδρικά το ένα πέμπτο της.

«Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας S-400 και συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυροβόλων Pantsir κατέρριψαν όλους τους πυραύλους ATACMS», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

Ρωσία: Ζημιές σε οροφές οίκου ευγηρίας και ορφανοτροφείου, καθώς και σπιτιού

Συντρίμμια των κατεστραμμένων πυραύλων προκάλεσαν ζημιές στις οροφές οίκου ευγηρίας και ορφανοτροφείου, καθώς και σπιτιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που πρόσθεσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Το υπουργείο μεταφόρτωσε φωτογραφίες συντριμμιών πυραύλων αναφέροντας πως στοιχεία αναγνώρισης από αέρος εντόπισαν ότι η εκτόξευση των ATACMS έγιναν από HIMARS στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Συμπλήρωσε πως εκτοξεύτηκαν πύραυλοι Iskander-M για να καταστραφούν τα συστήματα αυτά εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν επιτεθεί πιο πρόσφατα στη Ρωσία με τέτοιους πυραύλους βραχέος ως μέσου βεληνεκούς τον Ιανουάριο, όταν εξαπέλυσαν έξι πυραύλους εναντίον στόχων στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έπειτα από εκτοξεύσεις αμερικανικής κατασκευής πυραύλων ATACMS και βρετανικής κατασκευής πυραύλων Storm Shadow στο ρωσικό έδαφος το 2024, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να χρησιμοποιηθεί πειραματικός υπερηχητικός πύραυλος εναντίον της Ουκρανίας.