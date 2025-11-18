Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS

Σε επικίνδυνα μονοπάτια, για όλη την ανθρωπότητα, οδηγεί η σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Περιφερειακοί «παίκτες» με επιρροή και δύναμη δημιουργούν ένα κολάζ τρόμου με κάθε ευκαιρία. Στο μεταξύ, η χρήση πυραύλων ATACMS από την Ουκρανία σε ρωσικό έδαφος και η έκρηξη στους πολωνικούς σιδηροδρόμους μόνο προβληματισμό προκαλούν με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού που αποκαλύπτει η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets δημιουργεί νέες εστίες έντασης.

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» σε μια σύγκρουση που δείχνει πως δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα

Με τον χειμώνα να καραδοκεί και τις ρωσικές δυνάμεις αργά αλλά σταθερά να καταλαμβάνουν νέα εδάφη στην ουκρανική επικράτεια ο ουκρανικός στρατός δεν μένει με δεμένα τα χέρια. Την Τρίτη (18/11) ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS, χαρακτηρίζοντας τη χρήση αυτού του οπλικού συστήματος «σημαντική εξέλιξη».

Πυραυλικές επιθέσεις με ATACMS

Πρόκειται για τη πρώτη φορά που το Κίεβο δηλώνει ανοιχτά ότι χρησιμοποιεί τα προηγμένα συστήματα βαλλιστικών πυραύλων που της παρέχονται από τις ΗΠΑ εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας. «Η χρήση συστημάτων μακράς εμβέλειας, όπως το ATACMS, θα συνεχιστεί», ανέφερε η στρατιωτική ηγεσία.

Το Κίεβο παρέλαβε τα συστήματα το 2023, αλλά αρχικά μπορούσε να τα χρησιμοποιεί μόνο εντός των ουκρανικών εδαφών το οποία κατά το ένα πέμπτο έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ εκείνη την εποχή, ήρε αυτούς τους περιορισμούς τον Νοέμβριο του 2024, μια κίνηση που αρχικά επικρίθηκε από τον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια η Ουκρανία ζήτησε πυραύλους Tomahawk αμερικανικής κατασκευής με βεληνεκές 2.500 χλμ. (1.550 μίλια), υποστηρίζοντας ότι αυτοί θα βοηθήσουν να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αν και ο Τραμπ αρχικά σκέφτηκε την ιδέα να πουλήσει τους πυραύλους στο Κίεβο, τον Νοέμβριο δήλωσε ότι «δεν» σκεφτόταν πραγματικά να προχωρήσει γνωρίζοντας πως μια τέτοια κίνηση ενδεχομένως θα έριχνε και άλλο λάδι στη «φωτιά».

Η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλι και οι… μυστικές υπηρεσίες

Και ενώ οι πύραυλοι σκίζουν τους αιθέρες ένθεν κακείθεν προκαλώντας μόνο ανθρώπινο πόνο η υποψία σαμποτάζ, μετά την έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν, αποτελεί ένα ακόμη ανοιχτό μέτωπο σε άμεση σχέση με τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής υπηρεσίας ασφαλείας Jacek Dobrzynski δήλωσε ότι «όλα δείχνουν» ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες πιθανότατα ευθύνονται για το περιστατικό. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, μιλώντας στο κοινοβούλιο της χώρας του έδωσε περαιτέρω πληροφορίες λέγοντας πως οι Αρχές εντόπισαν δύο Ουκρανούς πολίτες ως ύποπτους, ισχυριζόμενος ότι συνεργάζονταν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σημείωσε ότι ένας ύποπτος είχε καταδικαστεί στο Λβιβ τον Μάιο για σαμποτάζ έναντι της Ουκρανίας, ενώ ο άλλος κατάγεται από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία 24ωρα έχουν πυκνώσει οι προειδοποιήσεις από ευρωπαίους αξιωματούχους που βάζουν εκ νέου στο στόχαστρό τους, την «ρωσική επιθετικότητα».

Η άμεση αντίδραση της Μόσχας

Το γεγονός πως πρόκειται για Ουκρανούς πολίτες ενεργοποίησε άμεσα στα αντανακλαστικά του Κρεμλίνου. «Καλύπτοντας τους Ουκρανούς που εμπλέκονται σε δολιοφθορές, οι Πολωνοί παίζουν με τη φωτιά, με συνέπειες που μπορεί να είναι σοβαρές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της VGTRK Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Ας θυμηθούμε τον Nord Stream, τις εκρήξεις, τους Ουκρανούς. Οι Πολωνοί κρατούν υπό κράτηση έναν ύποπτο για την υπόθεση. [Υπάρχει] ένα γερμανικό αίτημα έκδοσης. Τι κάνουν οι Πολωνοί; Δεν τον παραδίδουν. Μπλέχτηκαν, έχασαν τον δρόμο τους. Και εδώ, αν συνεχίσουν να παίζουν με τη φωτιά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές συνέπειες», πρόσθεσε ο Πεσκόφ, σχολιάζοντας τη δολιοφθορά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Πολωνία.

Με το κλίμα να είναι ιδιαιτέρως βαρύ ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα προσπαθήσει να «επανενεργοποιήσει» τη διπλωματική διαδικασία για να τερματίσει τον πόλεμο της χώρας του με τη Ρωσία. «Είναι σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη μαζί με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας.

Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού

Στον πόλεμο φθοράς και νεύρων έρχεται να προστεθεί τη αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδα Moskovsky Komsomolets που ανέφερε αργά το βράδυ της Δευτέρας (18/11) ότι ο φερόμενος στόχος μίας αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας στη Μόσχα ήταν ο Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας της Ρωσίας πριν αντικατασταθεί από τον οικονομολόγο του Κρεμλίνου Αντρέι Μπελούσοφ τον Μάιο του 2024.

Νωρίτερα, το Κέντρο Δημοσίων Σχέσεων της FSB ανακοίνωσε τη σύλληψη τριών ατόμων που εμπλέκονταν στον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον υψηλόβαθμου Ρώσου αξιωματούχου.

Σύμφωνα με το τμήμα, οι κρατούμενοι, ενεργώντας κατόπιν εντολών των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σχεδίαζαν να προκαλέσουν έκρηξη κοντά στον τάφο των συγγενών του στο νεκροταφείο Τρογιεκουρόφσκαγιε.

Η FSB ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες στρατολόγησαν ένα ζευγάρι από τη Ρωσία, έναν μετανάστη από την Κεντρική Ασία και έναν κάτοικο του Κιέβου ονόματι Τζαλολίντιν Σαμσόφ για να δολοφονήσουν τον Σοϊγκού.