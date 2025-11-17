newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Γερμανία- Πολωνία: Τύμπανα «προπολεμικής φάσης» ηχούν στη Δύση – Τι σηματοδοτεί αυξημένη ανησυχία
Κόσμος 17 Νοεμβρίου 2025 | 23:33

Γερμανία- Πολωνία: Τύμπανα «προπολεμικής φάσης» ηχούν στη Δύση – Τι σηματοδοτεί αυξημένη ανησυχία

Σε μια άκρως ανησυχητική, νέα φάση, μπαίνει ο κόσμος. Η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Vita.gr
Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Δύση για την… εξ ανατολών απειλή. Τα τελευταία 24ωρα έχουν πυκνώσει οι προειδοποιήσεις από ευρωπαίους αξιωματούχους που βάζουν εκ νέου στο στόχαστρό τους, την «ρωσική επιθετικότητα».

Αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημόσια την εκτίμηση ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ

Η Ευρώπη ενισχύει σημαντικά την άμυνά της και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι ένας πόλεμος είναι άμεσα επικείμενος. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 έχουν αναγκάσει τη Γηραιά Ήπειρο και το ΝΑΤΟ να επανεξετάσουν ριζικά την ασφάλειά τους, αντιμετωπίζοντας τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή.

Η εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, κλήθηκε να απαντήσει (Frankfurter Allgemeine Zeitung) εάν η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζεται.

Αφού ξεκαθάρισε πως «η ερώτηση είναι θεωρητική» ανέβασε στα ύψη το πολιτικό και διπλωματικό θερμόμετρο λέγοντας πως «οι ειδικοί του στρατού και οι μυστικές υπηρεσίες μπορούν να υπολογίσουν στο περίπου το πότε η Ρωσία θα έχει έτοιμες τις στρατιωτικές της δυνάμεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επίθεση σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, στην Ανατολική Ευρώπη» και μάλιστα περιέγραψε χρονικά πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό με βάσει τις εκτιμήσεις των ειδικών. «Έχουμε πει πως αυτό θα μπορούσε να γίνει από το 2029 και πέρα. Τώρα, υπάρχουν άλλοι που λένε πως αυτό θα ήταν δυνατόν το 2028 και κάποιοι άλλοι, στρατιωτικοί ιστορικοί, πιστεύουν πως είχαμε το τελευταίο καλοκαίρι σε ειρήνη», φτιάχνοντας… κλίμα.

Ο Γερμανός αξιωματούχος έκανε λόγο για «ιμπεριαλιστικές φαντασιώσεις» του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. «Για αυτόν, η ελευθερία μας, η πολιτική μας τάξη, όπως εμείς την ξέρουμε, δεν έχει καμιά σημασία. Στην απειλή αυτή, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και αποφασιστικά, ενισχύοντας την αμυντική μας ικανότητα. Και εδώ έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε», ανέφερε.

Οι «φωνές» από την Πολωνία

Ώρες αργότερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Βίσλαβ Κούκουλα, προειδοποίησε ότι ότι το πρόσφατο κύμα κυβερνοεπιθέσεων και η υποψία σαμποτάζ σηματοδοτεί μια «προπολεμική φάση», κατά την οποία ο «αντίπαλος προετοιμάζει τις συνθήκες για πιθανή μελλοντική επίθεση».

Σε συνέντευξή του στο πολωνικό ραδιόφωνο, ο στρατηγός υποστήριξε ότι οι ενέργειες που στοχεύουν τις υποδομές της Πολωνίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αποσταθεροποίησης της χώρας και αποδυνάμωσης της αποτρεπτικής της δύναμης.

Ουσιαστικά αναφερόταν στην έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν αλλά και τη σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων που προηγήθηκαν.

«Ο εχθρός έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δημιουργεί συνθήκες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αστυνομία, καθώς και στη δημιουργία του σκηνικού για πιθανή επιθετικότητα σε πολωνικό έδαφος», είπε χαρακτηριστικά ο Βίσλαβ Κούκουλα.

Ο Κούκουλα σύγκρινε την τρέχουσα κατάσταση με τα γεγονότα του 1939, τονίζοντας ότι η αντίδραση της Πολωνίας και των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή κάθε επίθεσης.

Η Πολωνία έχει επιρρίψει στο παρελθόν την ευθύνη στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για τη βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατ΄επανάληψη ότι φέρει ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς.

Η αντίδραση της Μόσχας

Οι δηλώσεις Πιστόριους προκάλεσαν αντιδράσεις στη Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο TASS ότι τα σχόλια του Πιστόριους επιβεβαίωσαν ότι «δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος» ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα «λάβει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλειά της» επισημαίνοντας ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει άμεση αντιπαράθεση με τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ, οι δηλώσεις που κάνουν οι αξιωματούχοι των κρατών μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με το θέμα φαίνεται να αποτελούν μέρος «μιας οργανωμένης εκστρατείας για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στον δικό τους πληθυσμό, να σπείρουν τον φόβο και να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη, με στόχο να δικαιολογήσουν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς, τα λάθη και ακόμη και τα εγκλήματά τους, να εξηγήσουν τις καταστροφικές οικονομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες τους, καθώς και να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη».

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνταξη
