Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

«Η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και να είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών στρατιωτών στο Reuters, η άμυνα του Ποκρόφσκ «αδυνατίζει σταθερά» παρά τις προσπάθειες του στρατού του Κιέβου να την ενισχύσει

«Θα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτεθούμε σε χώρες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ρωσία λαμβάνει ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια, καθώς η συμμαχία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στα ρωσικά σύνορα», τόνισε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το TASS.

«Εν ολίγοις, είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε εξέλιξη, αλλά δίνουμε προτεραιότητα στην ειρήνη, τη φιλία και την ισότιμη συνεργασία», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ, οι δηλώσεις που κάνουν οι αξιωματούχοι των κρατών μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με το θέμα φαίνεται να αποτελούν μέρος «μιας οργανωμένης εκστρατείας για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στον δικό τους πληθυσμό, να σπείρουν τον φόβο και να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη, με στόχο να δικαιολογήσουν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς, τα λάθη και ακόμη και τα εγκλήματά τους, να εξηγήσουν τις καταστροφικές οικονομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες τους, καθώς και να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη», σημείωσε.

«Αν οι στρατηγοί του ΝΑΤΟ είναι αρκετά τρελοί ώστε να αποφασίσουν να επιτεθούν στη Ρωσία, δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία ότι θα ανταποκριθούμε χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, κάτι που η ρωσική ηγεσία έχει επαναλάβει επανειλημμένα», κατέληξε η Ζαχάροβα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Moscow has no plans to attack NATO countries but is taking measures to ensure national security and make sure it is prepared for any developments, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said:https://t.co/zgMABFAJeb pic.twitter.com/lHlKgZzjWm — TASS (@tassagency_en) November 14, 2025

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εξαντλητικές μάχες» σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera, οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν την εκστρατεία τους στις ανατολικές πόλεις της Ουκρανίας, Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ από την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο στρατός του Κιέβου επιχειρεί να αμυνθεί σθεναρά.

Την Τρίτη, ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι σχεδόν οι μισές μάχες σε ένα μέτωπο 1.200 χιλιομέτρων διεξάγονταν στις δύο πόλεις, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία έχει διαθέσει 150.000 στρατιώτες – σχεδόν το ένα τέταρτο των δυνάμεών της στην Ουκρανία – για να τις καταλάβει.

Η Ρωσία θεωρεί το Ποκρόφσκ ως πύλη προς τα υπόλοιπα μη κατεχόμενα τμήματα του Ντονέτσκ, την περιοχή που έχει ήδη διεκδικήσει ως δική της από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Καμία πλευρά δεν φαίνεται να έχει για την ώρα αποφασιστικό πλεονέκτημα.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συχνά καταλαμβάνουν και ανακαταλαμβάνουν γειτονιές και μεμονωμένα κτίρια η μία από την άλλη.

Ο Χους, διοικητής μοίρας drones της 68ης Ταξιαρχίας Jaeger στα περίχωρα του Ποκρόφσκ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Εδώ, το ένα κτίριο ελέγχεται από τη δική μας πλευρά, το επόμενο καταλαμβάνεται από τον εχθρό, και σε λίγες ώρες τα μέρη αντιστρέφονται».

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν σιγά – σιγά έδαφος.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών στρατιωτών στο Reuters, η άμυνα του Ποκρόφσκ «αδυνατίζει σταθερά» παρά τις προσπάθειες του στρατού του Κιέβου να την ενισχύσει.

Πώς έχει η κατάσταση σε Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις προωθούνται μέσα από το Ποκρόφσκ, διεξάγοντας μάχες από σπίτι σε σπίτι.

Διοικητής ουκρανικής μονάδας δήλωσε ότι της ρωσικής επίθεσης ηγούνται οι ειδικές δυνάμεις Spetsnaz, οι οποίες αναζητούν ουκρανικά πληρώματα όλμων και μονάδες drones, με στόχο να τα εξουδετερώσουν και να διευκολύνουν τη διέλευση των ενισχύσεων.

Αυτές οι τακτικές επέτρεψαν στους Ρώσους να καταλάβουν το κέντρο του Ποκρόφσκ στις αρχές Νοεμβρίου και την περασμένη εβδομάδα προσπάθησαν να προχωρήσουν προς τα ανατολικά και τα δυτικά.

Οι Ουκρανοί αμυνόμενοι φαίνεται να διατηρούν τις θέσεις τους στο βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ.

Στο Μίρνοχραντ, ανατολικά του Ποκρόφσκ, ρωσικές δυνάμεις διείσδυσαν στα ανατολικά προάστια της πόλης και αυτή την εβδομάδα προχώρησαν ελαφρώς προς τα βόρεια, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις διατήρησαν σταθερά τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της πόλης.

Και οι δύο πόλεις βρίσκονται σε επισφαλή θέση, περικυκλωμένες από τη Ρωσία από βορρά, νότο και ανατολή, με τις διαδρομές ανεφοδιασμού και διαφυγής να είναι διαθέσιμες μόνο προς τα δυτικά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η πλήρης περικύκλωση και παράδοση των πόλεων με τις ουκρανικές δυνάμεις να βρίσκονται ακόμη στο εσωτερικό τους είναι επικείμενη.

Ωστόσο, η Ουκρανία συνεχίζει να πολεμά, με τον Σίρσκι να χαρακτηρίζει την τακτική του ουκρανικού στρατού «ενεργή άμυνα», χρησιμοποιώντας drones για «επιχειρήσεις αναζήτησης και πληγμάτων» που είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες.

«Κάθε μέτρο της γης μας κοστίζει στη Ρωσία εκατοντάδες ζωές στρατιωτών», έγραψε ο Σίρσκι στο Telegram.

Η Ρωσία ασκεί πίεση και σε άλλες περιοχές

Στην αρχή της εβδομάδας, η Ρωσία ενέτεινε επίσης την επίθεσή της κοντά στο Χουλιαϊπόλε, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ποκρόφσκ, στα σύνορα των περιφερειών Ντονέτσκ και Ζαπορίζια.

Ο Σίρσκι είπε ότι η κατάσταση είχε «επιδεινωθεί σημαντικά» εκεί και ότι διεξάγονταν «εξαντλητικές μάχες» για το Ριβνοπίλια και το Γιαμπλούκοβε.

Βίντεο που έχουν επαληθευτεί, σύμφωνα με το AJ, έδειξαν ότι η Ουκρανία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ριβνοπίλια την Τρίτη.

Η Ρωσία συνεχίζει να ασκεί πίεση και σε άλλα μέρη του μετώπου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τις πόλεις Ουσπενόφκα, Νοβόγιε και Σλαντκόγιε στη Ζαπορίζια, το Βόλτσιε στο Ντνιπροπετρόφσκ και το Γκνατόβκε στο Ντονέτσκ.

Από τη δική της μεριά, η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος σε μια προσπάθεια να προκαλέσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων με καύσιμα.