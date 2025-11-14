newspaper
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 18:10

Ζαχάροβα: «Η Ρωσία δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ» – Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία [Χάρτες]

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη - «Εξαντλητικές μάχες» για τον ουκρανικό στρατό σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

«Η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και να είναι προετοιμασμένη για οποιαδήποτε εξέλιξη», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών στρατιωτών στο Reuters, η άμυνα του Ποκρόφσκ «αδυνατίζει σταθερά» παρά τις προσπάθειες του στρατού του Κιέβου να την ενισχύσει

«Θα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτεθούμε σε χώρες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Ρωσία λαμβάνει ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια, καθώς η συμμαχία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία κοντά στα ρωσικά σύνορα», τόνισε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το TASS.

«Εν ολίγοις, είμαστε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε εξέλιξη, αλλά δίνουμε προτεραιότητα στην ειρήνη, τη φιλία και την ισότιμη συνεργασία», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού ΥΠΕΞ, οι δηλώσεις που κάνουν οι αξιωματούχοι των κρατών μελών του ΝΑΤΟ σχετικά με το θέμα φαίνεται να αποτελούν μέρος «μιας οργανωμένης εκστρατείας για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στον δικό τους πληθυσμό, να σπείρουν τον φόβο και να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη, με στόχο να δικαιολογήσουν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς, τα λάθη και ακόμη και τα εγκλήματά τους, να εξηγήσουν τις καταστροφικές οικονομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες τους, καθώς και να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη», σημείωσε.

«Αν οι στρατηγοί του ΝΑΤΟ είναι αρκετά τρελοί ώστε να αποφασίσουν να επιτεθούν στη Ρωσία, δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία ότι θα ανταποκριθούμε χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, κάτι που η ρωσική ηγεσία έχει επαναλάβει επανειλημμένα», κατέληξε η Ζαχάροβα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει «εξαντλητικές μάχες» σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια

Σύμφωνα με ανάλυση του Al Jazeera, οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν την εκστρατεία τους στις ανατολικές πόλεις της Ουκρανίας, Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ από την περασμένη εβδομάδα, ενώ  ο στρατός του Κιέβου επιχειρεί να αμυνθεί σθεναρά.

Την Τρίτη, ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι σχεδόν οι μισές μάχες σε ένα μέτωπο 1.200 χιλιομέτρων διεξάγονταν στις δύο πόλεις, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία έχει διαθέσει 150.000 στρατιώτες – σχεδόν το ένα τέταρτο των δυνάμεών της στην Ουκρανία – για να τις καταλάβει.

Η Ρωσία θεωρεί το Ποκρόφσκ ως πύλη προς τα υπόλοιπα μη κατεχόμενα τμήματα του Ντονέτσκ, την περιοχή που έχει ήδη διεκδικήσει ως δική της από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Καμία πλευρά δεν φαίνεται να έχει για την ώρα αποφασιστικό πλεονέκτημα.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συχνά καταλαμβάνουν και ανακαταλαμβάνουν γειτονιές και μεμονωμένα κτίρια η μία από την άλλη.

Ο Χους, διοικητής μοίρας drones της 68ης Ταξιαρχίας Jaeger στα περίχωρα του Ποκρόφσκ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters: «Εδώ, το ένα κτίριο ελέγχεται από τη δική μας πλευρά, το επόμενο καταλαμβάνεται από τον εχθρό, και σε λίγες ώρες τα μέρη αντιστρέφονται».

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν σιγά – σιγά έδαφος.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών στρατιωτών στο Reuters, η άμυνα του Ποκρόφσκ «αδυνατίζει σταθερά» παρά τις προσπάθειες του στρατού του Κιέβου να την ενισχύσει.

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία; Πηγή: Al Jazeera, ISW

Πώς έχει η κατάσταση σε Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι στρατιωτικές του δυνάμεις προωθούνται μέσα από το Ποκρόφσκ, διεξάγοντας μάχες από σπίτι σε σπίτι.

Διοικητής ουκρανικής μονάδας δήλωσε ότι της ρωσικής επίθεσης ηγούνται οι ειδικές δυνάμεις Spetsnaz, οι οποίες αναζητούν ουκρανικά πληρώματα όλμων και μονάδες drones, με στόχο να τα εξουδετερώσουν και να διευκολύνουν τη διέλευση των ενισχύσεων.

Αυτές οι τακτικές επέτρεψαν στους Ρώσους να καταλάβουν το κέντρο του Ποκρόφσκ στις αρχές Νοεμβρίου και την περασμένη εβδομάδα προσπάθησαν να προχωρήσουν προς τα ανατολικά και τα δυτικά.

Οι Ουκρανοί αμυνόμενοι φαίνεται να διατηρούν τις θέσεις τους στο βόρειο τμήμα του Ποκρόφσκ.

Στο Μίρνοχραντ, ανατολικά του Ποκρόφσκ, ρωσικές δυνάμεις διείσδυσαν στα ανατολικά προάστια της πόλης και αυτή την εβδομάδα προχώρησαν ελαφρώς προς τα βόρεια, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις διατήρησαν σταθερά τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους της πόλης.

Και οι δύο πόλεις βρίσκονται σε επισφαλή θέση, περικυκλωμένες από τη Ρωσία από βορρά, νότο και ανατολή, με τις διαδρομές ανεφοδιασμού και διαφυγής να είναι διαθέσιμες μόνο προς τα δυτικά.

Η κατάσταση επί εδάφους σε Ποκρόφσκ και Μίρνοχραντ. Πηγή: ISW

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η πλήρης περικύκλωση και παράδοση των πόλεων με τις ουκρανικές δυνάμεις να βρίσκονται ακόμη στο εσωτερικό τους είναι επικείμενη.

Ωστόσο, η Ουκρανία συνεχίζει να πολεμά, με τον Σίρσκι να χαρακτηρίζει την τακτική του ουκρανικού στρατού «ενεργή άμυνα», χρησιμοποιώντας drones για «επιχειρήσεις αναζήτησης και πληγμάτων» που είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες.

«Κάθε μέτρο της γης μας κοστίζει στη Ρωσία εκατοντάδες ζωές στρατιωτών», έγραψε ο Σίρσκι στο Telegram.

Η Ρωσία ασκεί πίεση και σε άλλες περιοχές

Στην αρχή της εβδομάδας, η Ρωσία ενέτεινε επίσης την επίθεσή της κοντά στο Χουλιαϊπόλε, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ποκρόφσκ, στα σύνορα των περιφερειών Ντονέτσκ και Ζαπορίζια.

Ο Σίρσκι είπε ότι η κατάσταση είχε «επιδεινωθεί σημαντικά» εκεί και ότι διεξάγονταν «εξαντλητικές μάχες» για το Ριβνοπίλια και το Γιαμπλούκοβε.

Βίντεο που έχουν επαληθευτεί, σύμφωνα με το AJ, έδειξαν ότι η Ουκρανία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ριβνοπίλια την Τρίτη.

Η Ρωσία συνεχίζει να ασκεί πίεση και σε άλλα μέρη του μετώπου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τις πόλεις Ουσπενόφκα, Νοβόγιε και Σλαντκόγιε στη Ζαπορίζια, το Βόλτσιε στο Ντνιπροπετρόφσκ και το Γκνατόβκε στο Ντονέτσκ.

Από τη δική της μεριά, η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος σε μια προσπάθεια να προκαλέσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων με καύσιμα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ροκάνισε τα εβδομαδιαία – Αντεξε στις διεθνείς πιέσεις

Σύνταξη
Stream
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 18:15

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς

Αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τραυματίστηκε και περαστικός

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
Δημοσκόπηση για τη Δημοκρατία: Δυσαρεστημένοι οι πολίτες στη Δύση από τη λειτουργία του συστήματος
Δημοσκόπηση 14.11.25

Υπέρμαχοι της Δημοκρατίας οι πολίτες στη Δύση, αλλά δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της - Θέλουν ριζικές αλλαγές

Δημοσκόπηση της Ipsos σε χώρες της Δύσης δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και ανησυχία για τις ανισότητες - Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Δημοκρατία απειλείται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;
Ανατροπή 14.11.25

Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;

Ο Economist καταδεικνύει ότι η πτώση της συμπάθειας προς τις ΗΠΑ μεταφράζεται ξεκάθαρα σε όφελος για τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους, την Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση του αποκλεισμού θα μας κάνει περισσότερο δυνατούς και εγωιστές»!

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τόνισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να βγει πιο δυνατή από τον αποκλεισμό.

Σύνταξη
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη
Euroleague 14.11.25

Η συνέντευξη Τύπου της Βαλένθια διήρκεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα! – Τι συνέβη

Σπάνιο σκηνικό μετά το ματς της Ευρωλίγκας Παρί - Βαλένθια καθώς στη συνέντευξη τύπου της ισπανικής ομάδας δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Είπε το σκορ κι αποχώρησε ο προπονητής των «νυχτερίδων».

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)
Στίβος 14.11.25

Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)

Σχεδόν αγνώριστη είναι η κάποτε ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο Μάριον Τζόουνς, η οποία αργότερα βρέθηκε να έχει κάνει χρήση αναβολικών. Σήμερα αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, λόγω ενός αυτοάνοσου από το οποίο πάσχει.

Σύνταξη
«Ιθάκη»: «Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» – Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»
Προδημοσίευση 14.11.25

«Το δημοψήφισμα ήταν δική μου απόφαση» - Ο Τσίπρας διαβάζει το κρίσιμο κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων»

«Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές της διαδρομής μου. Είχα την απόλυτη πεποίθηση ότι πράττω σωστά για έναν λαό που δεν μπορούσε να εξευτελίζεται από τον κάθε υπάλληλο των Βρυξελλών, τον κάθε τεχνοκράτη που πίστευε ότι η Ελλάδα συνιστά ένα είδος πειραματόζωου» διαβάζει ο Τσίπρας. «Ιθάκη», κεφάλαιο «Ώρα Αποφάσεων».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Ελλάδα 14.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Η «Ιθάκη» αγχώνει τους μνηστήρες – Η «υποκλοπή» του βιβλίου που έγινε όπλο για τον Τσίπρα

Οι επιθέσεις που εξελίσσονται σε… διαφήμιση του βιβλίου και καύσιμο του rebranding, το κλείσιμο των παλιών λογαριασμών και τα ποσοστά του «κόμματος Τσίπρα».

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 14.11.25

Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο

Ο 40χρονος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στα Μέγαρα και εγκατέλειψε το σημείο - Το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί άλλες 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης

Σύνταξη
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σύνταξη
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

