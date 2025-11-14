Θραύσματα ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) έπληξαν χθες, Πέμπτη, τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, διακόπτοντας για λίγο τη λειτουργία του, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της ρωσικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones

«Περίπου οκτώ drones κατευθύνθηκαν, γι’ αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, προς τον πυρηνικό σταθμό του Νοβοβορόνεζ», δήλωσε ο Αλεξέι Λικατσόφ σε συνέντευξη Τύπου. Τα drones καταρρίφθηκαν είπε, αλλά «μερικά συντρίμμια θραύσματα και προκάλεσαν ζημιές στον γενικό μηχανισμό διανομής», πρόσθεσε.

«Για προληπτικούς λόγους, τρεις μονάδες του σταθμού (…) αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο και η ικανότητά τους μειώθηκε κάτω από το 50%», διευκρίνισε, προσθέτοντας πως οι εργασίες αποκατάστασης επέτρεψαν στη συνέχεια τη γρήγορη επανάληψη της παραγωγής στον σταθμό με πλήρη ισχύ.

Η Μόσχα επεσήμανε ότι κατέρριψε πάνω από 200 ουκρανικά drones στο έδαφός της.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο σταθμός του Νοβοβορόνεζ βρίσκεται απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.

Επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο – Τέσσερις νεκροί

Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) με στόχο κυρίως πολλές συνοικίες του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (…) γύρω στα 430 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 18 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν» στις ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, κατηγορώντας τη Ρωσία για μια «προμελετημένη επίθεση που στόχευε να προκαλέσει τη μέγιστη βλάβη στον πληθυσμό και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές».

«Η Ουκρανία απαντά στα πλήγματα αυτά με μεγάλου βεληνεκούς ισχύ και ο κόσμος πρέπει να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις στην (ανθρώπινη) ζωή με κυρώσεις», τόνισε.