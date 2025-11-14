Επιδρομή ουκρανικών drones τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα σε τρεις πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές στην πόλη Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών

Mais imagens do ataque a Novorossiysk

(Região de Krasnodar) pic.twitter.com/ddOfhEHPC9 — Paula Branco (@PaulaBranco16) November 13, 2025

Το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασνοντάρ ενημέρωσε μέσω Telegram ότι «θραύσματα» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων κατέπεσαν σε διαμερίσματα πολυκατοικιών στην πόλη με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, προσθέτοντας πως μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ένας τραυματισμός, άνδρα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

BREAKING: Ukrainian drones struck the Sheskharis oil terminal in the port of Novorossiysk, Krasnodar Krai region. pic.twitter.com/5nAuiskcy4 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) November 14, 2025

Ζημιές σε υποδομές

Ανέφερε ακόμη ότι η επιδρομή προκάλεσε ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και «λιμενικές υποδομές», χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Video of drone sanctions which are currently being applied to an oil depot in Novorossiysk, Krasnodar Krai. With Tuapse still being closed for exports, damage to Novorossiysk oil infrastructure could cut Russian exports even further. 📉 Burn, baby, burn – depot inferno!🔥 pic.twitter.com/yzvS8hI629 — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) November 13, 2025

Krasnodar Krai, Russia ❗

Bavovna 💥🔥🔥🔥💨

According to reports, in Novorossiysk, the Armed Forces of Ukraine strike an ammunition depot and a military unit. pic.twitter.com/1xcuoBfeRX — LX (@LXSummer1) November 14, 2025

Πηγή: ΑΠΕ