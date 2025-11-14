Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, απαιτώντας από τους κατοίκους να πάνε σε καταφύγια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στο Κίεβο», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα», με τουλάχιστον έντεκα τραυματίες, πέντε από τους οποίους νοσηλεύονται.

Δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευαν τις κεντρικές, νότιες και ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας

Kyiv is under a massive attack. I don’t remember explosions THAT bad. The Russians have launched various types of missiles, including hypersonic ones. Buildings are shaking, explosions are enormous, and they have already hit a business center and a residential building. pic.twitter.com/pkHLNRWodz — Victoria (@victoriaslog) November 13, 2025

Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο κέντρο της πόλης, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Huge Russian attacks everywhere and I just captured two explosions out of 5 in Kyiv. God help this country. @DataRepublican pic.twitter.com/zvupXe86P2 — Alladdin (@Alladdin1983) November 13, 2025

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλης έκτασης επίθεση αρκετές περιοχές της Ουκρανίας με πυραύλους και drones.

Situation in Kyiv 💔 pic.twitter.com/itvErpHOZz — The Ukrainian Review (@UkrReview) November 13, 2025

Ουκρανοί δημοσιογράφοι ανέφεραν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας εν μέσω των βομβαρδισμών.

Missiles and drones are hitting apartment buildings across Kyiv right now. pic.twitter.com/YYy1gaif2J — Caolan (@CaolanReports) November 14, 2025

Ο δήμαρχος Κλίτσκο δήλωσε ότι τμήματα του δικτύου τηλεθέρμανσης έχουν υποστεί ζημιές από τις επιθέσεις, προσθέτοντας ότι συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου για να αξιολογήσουν την έκταση των καταστροφών.

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της Πόλης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, εν μέσω των επιθέσεων ανέφερε ότι «αρκετά πολυώροφα κτίρια σε όλο το Κίεβο έχουν πληγεί, σχεδόν σε κάθε περιοχή».

Κρουζ και βαλλιστικοί

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευαν τις κεντρικές, νότιες και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με ομάδες παρακολούθησης, πάνω από 120 drones και «δολώματα» βρίσκονταν καθ’ οδόν προς την πρωτεύουσα.

Δεκάδες πύραυλοι κρουζ και βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν επίσης προς διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία.