Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια και κεντρική Κίνα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σήμερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι, να κλείσουν σχολεία και επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε ότι διάφορες περιοχές, που βρίσκονται μεταξύ άλλων στην Τζιανγκσί, την Ανχούι, τη Χουμπέι και τη Γκουανγκσί, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο καταστροφών λόγω των βροχοπτώσεων, όπως κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Δείτε βίντεο:

🇨🇳 Catastrophic flooding hit Shangyou County, in China’s Jiangxi Province Streets turned into rivers, sweeping cars away and submerging homes and shops over the weekend. Recovery efforts are still underway.pic.twitter.com/uSao12K3NS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2026

Massive flooding due to a heavy rainfall caused the river level to surge to twelve meters in Shimen County, Hunan, China 🇨🇳 (18.05.2026) pic.twitter.com/pFIaokUiRd — Disaster News (@Top_Disaster) May 18, 2026

The city of Ganzhou in Jiangxi Province has been hit by continuous heavy rainfall, leaving many areas severely flooded. pic.twitter.com/M5bLuG1Uk6 — China Now (@ChinaNow24) May 18, 2026

Ψάρια κολυμπούσαν στους δρόμους στην Κίνα

Οι αρχές δήλωσαν ότι εφαρμόζουν μέτρα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε αρκετές πληγείσες περιοχές.

Πολλοί κάτοικοι στην Τζινγκτζόου, στην κεντρική επαρχία Χουμπέι, είδαν το νερό να τους φθάνει μέχρι τα γόνατα και μπορούσαν ακόμα και να πιάσουν ψάρια που κολυμπούσαν στους δρόμους, σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν στην κινεζική πλατφόρμα βίντεο Douyin.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγάκι με 15 επιβαίνοντες έπεσε σε πλημμυρισμένο ποταμό στην επαρχία Γκουανγκσί, στη νοτιοδυτική Κίνα, εν μέσω έντονης βροχόπτωσης, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σε ξεχωριστά περιστατικά, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνικές πλημμύρες σε χωριό στη Χουμπέι, ενώ ένας ακόμα σκοτώθηκε στη νότια επαρχία Χουνάν, σύμφωνα με το CCTV.

Σχολεία και επιχειρήσεις έκλεισαν, δρομολόγια μέσων μεταφοράς ανεστάλησαν και οι αρχές απομάκρυναν τους κατοίκους σε κάποιες περιοχές της Χουμπέι και της Χουνάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο της Κίνας δήλωσε ότι η κακοκαιρία σταδιακά θα μετακινηθεί προς τα ανατολικά και τα νότια τις επόμενες δύο ημέρες.