Τρίτη 19 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μήτσος Αλεξανδρόπουλος: Περί της αρνητικής πείρας του σοσιαλισμού
Ιστορικό Αρχείο 19 Μαΐου 2026, 12:02

Μήτσος Αλεξανδρόπουλος: Περί της αρνητικής πείρας του σοσιαλισμού

Ο βασιλιάς που πέθανε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Συγγραφέας διηγημάτων, μυθιστορημάτων, βιογραφιών λογοτεχνών, μελετών (και μιας τρίτομης Ιστορίας της Ρώσικης Λογοτεχνίας), καθώς και μεταφραστής παλαιορωσικών κλασικών κειμένων, ο Μήτσος Αλεξανδρόπουλος έχει γνωρίσει και ζήσει τη Σοβιετική Ένωση όσοι λίγοι ξένοι. Είναι προφανές ότι από χρόνια τον έχει απασχολήσει το «φαινόμενο Στάλιν»· στον καιρό της «περεστρόικα» θέλησε να προβεί σε μια «προσέγγιση – ανάλυση» του φαινομένου, βασισμένη στις προσωπικές του επί τόπου εμπειρίες, σε αφηγήσεις προσώπων που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «αυτόπτες μάρτυρες», σε ντοκουμέντα και απομνημονεύματα επωνύμων. Καθόλου βιογραφικό, το βιβλίο που προέκυψε είναι τελικά ένα «κολλάζ» από εικόνες, πτυχές, επόψεις και απόψεις, δοσμένες σε μικρά ξεχωριστά κεφάλαια, που ο αναγνώστης καλείται να συνθέσει για να βγάλει κάποια δικά του συμπεράσματα. Γιατί την οριστική κρίση θα τη διαμορφώσει κάποτε, όταν διαλυθεί επαρκώς η αχλύς (σ.σ. καταχνιά, θολούρα) της σταλινικής μυθολογίας. (Βέβαια, οι αναλύσεις του Μ. Α. γράφτηκαν το 1988 —κι ένας μικρός επίλογος καλοκαίρι του ’89—, πριν από την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και τις γκορμπατσοφικές «μεταρρυθμίσεις»· αυτό δεν αίρει, ωστόσο, το ενδιαφέρον τους και την επικαιρότητά τους.)


«ΤΑ ΝΕΑ», 20.10.1990, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η προσέγγιση του «φαινομένου» δεν είναι καθόλου εύκολη. Πρώτα, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη σύγχυση: ο Χρουστσώφ, που κατήγγειλε τον Στάλιν πρώτος (επίσημα), «την μια μέρα τον χτυπούσε άτσαλα και την άλλη τον αναγνώριζε μεγάλο μαρξιστή»! Ύστερα, υπάρχουν και οι ατομικές, οι υποκειμενικές δυσκολίες. Γράφει ο Μ. Α.:

«Για μένα, και τώρα, όπως και τότε, όλη η ιστορία με τον Στάλιν εξακολουθεί να κρατά ανοιχτή αυτήν ακριβώς την πληγή — την προσωπική σχέση με το τρομερό εκείνο φαινόμενο. Προσωπική στο ανθρώπινο επίπεδο ή στο ιδεολογικό, αυτά τα όρια γίνονται κάποτε πολύ δυσδιάκριτα…»


Ο Ιωσήφ Στάλιν

Η κύρια θέση του Μ. Α. είναι ότι ο Στάλιν μπορεί να ήταν ό,τι ήταν (βάρβαρος, άξεστος, κακούργα ψυχή, Νέρων, Ηρώδης, Χίτλερ, σακάτης και ψυχανώμαλος κ.λπ.), αλλά «στο κάτω κάτω δεν ήταν παρά ένας συντελεστής μέσα σε μια ιστορία, που συμπύκνωσε όλη σχεδόν την αρνητική πείρα του σοσιαλισμού, το φοβερό κόστος παραγωγής του ιδιαίτερα εκεί, τότε και όπως το όνειρο και η ιδεολογία άρχισαν πλέον να γίνονται πράξη». Για να δούμε λοιπόν σωστά το «φαινόμενο» πρέπει να ξεκινήσουμε από δύο —γνωστά— δεδομένα:

α) Ουδέποτε η Ρωσία γνώρισε περίοδο δημοκρατικής ζωής· και

β) Η ευθύνη για την ανάδειξη του Στάλιν βαρύνει τους άλλους επιφανείς συνεργάτες του Λένιν, που, μετά τον θάνατό του, μπλέχτηκαν σε θανάσιμο αγώνα διαδοχής. Πιο αδίστακτος και πονηρός, ο Γεωργιανός «αναδείχτηκε επικρατέστερος όλων, συνδέοντας την παρουσία του στην ηγεσία με την ίδια την τύχη του κόμματος και της Επανάστασης».


Ο Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, προσεγγίζει τον Στάλιν συστηματικά: σαν άνθρωπο, χαρακτήρα, …μη οικογενειάρχη («σκότωσε» πρώτα τον Γεωργιανό εαυτό του Ιωσήφ Βησαριούνοβιτς Τσουγκασβίλι, ύστερα τη γυναίκα του —κυριολεκτικά—, ύστερα τσάκισε τα παιδιά του, όσο κι αν έκανε πως αγαπούσε τη μοναχοκόρη του Σβετλάνα), σαν δολοφόνο όλων σχεδόν των συνεργατών του (γνώριζε τους 300 που τον είχαν καταψηφίσει στο 17ο Συνέδριο, αρχίζοντας από τον Κύρωφ, που είχε πάρει περισσότερες ψήφους απ’ αυτόν, άσχετο αν μετά έδωσε τ’ όνομά του σε πόλεις, δρόμους, θέατρα κ.λπ.)· σαν ψυχασθενή (παρανοϊκό τον είχε βγάλει το ’27 ο ψυχίατρος Βλαντιμίρ Μπέχτερεφ, που το ίδιο βράδυ της διάγνωσης… πέθανε). Ο Μ. Α. εξετάζει ακόμη τις σχέσεις του με λογοτέχνες – καλλιτέχνες, με τους «νοικοκύρηδες» αγρότες (ο ίδιος έλεγε πως σκότωσε 10 εκατομμύρια στα χρόνια 1929-30, σήμερα τα θύματα υπολογίζονται στο διπλάσιο), με τον Νικολάι Μπουχάριν «που, όπως ο Κύκλωπας τον Κανένα, θα τον έτρωγε τελευταίο απ’ όλους», με τον Λουνατσάρσκι, τον Βισίνσκι, εισαγγελέα στις μεγάλες δίκες των ετών του ’30, ο οποίος, εν γνώσει του Στάλιν, έστειλε στο απόσπασμα τον Λεονίντ Σερεμπριακόφ για να του πάρει την ωραία εξοχική του ντάτσα (σ.σ. κατοικία ή έπαυλη), στην οποία και «εισέβαλε» την ίδια μέρα της εκτέλεσης!

*Απόσπασμα από άρθρο του Κώστα Σταματίου, που έφερε το γενικό τίτλο «Σταλινισμός και τ’ αδιέξοδα της περεστρόικα» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 1990.


Ο Κώστας Σταματίου

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, κριτικός (κινηματογράφου και βιβλίου) και μεταφραστής Κώστας Σταματίου (1929-1991) είχε καταπιαστεί στο συγκεκριμένο κείμενο με το βιβλίο του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου «Ο βασιλιάς που πέθανε» (εκδόσεις «Πολύτυπο», 1989).

Ο λογοτέχνης Μήτσος Αλεξανδρόπουλος γεννήθηκε στην Αμαλιάδα στις 26 Μαΐου 1924 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2008.

Σε ηλικία 18 ετών εντάχθηκε στο ΕΑΜ Νέων, μετά στην ΕΠΟΝ και αργότερα στο ΚΚΕ.


Στα χρόνια του Εμφυλίου εντάχθηκε στον ΔΣΕ και τραυματίστηκε βαριά. Με το πέρας του Εμφυλίου κατέφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας αρχικά στο Βουκουρέστι και ακολούθως (από το 1956) στη Μόσχα. Επαναπατρίστηκε το 1975 μαζί με τη σύζυγό του, την ερευνήτρια της ελληνικής λογοτεχνίας Σόνια Ιλίνσκαγια.


Ο Αλεξανδρόπουλος, εξέχων μελετητής και μεταφραστής της ρωσικής λογοτεχνίας, πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα ενόσω βρισκόταν στη Ρουμανία.


Το συγγραφικό έργο του, στο οποίο αναμειγνύονται η ελληνική και η ρωσική λογοτεχνική και πολιτισμική παράδοση, είναι στενά συνδεδεμένο με τις μεταπολεμικές περιπέτειες του ελληνικού λαού.

Ο Μήτσος Αλεξανδρόπουλος τιμήθηκε για το συνολικό έργο του με το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας το 2001.

Στην κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ο Μήτσος Αλεξανδρόπουλος μαζί με τη Σόνια Ιλίνσκαγια, τη σύντροφο της ζωής του.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Business
Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

Coca-Cola HBC: Το μήνυμα Δαυίδ και το σήμα για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Νέα Αριστερά: Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης, τιμής και ιστορικής ευθύνης για τη Γενοκτονία των Ποντίων

«Η Νέα Αριστερά τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων και στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή άρνησης, αναθεωρητισμού και ιστορικής λήθης», επισημαίνει η Πατησίων

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ζητάει ισχυρή πολιτική συνοχής

Να διατηρηθεί μια ισχυρή πολιτική συνοχής για όλες τις περιφέρειες στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2028-2034), θέλουν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών,

Σύνταξη
Λετονία: Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της χώρας της Βαλτικής, λέει η Ρωσία
Υπηρεσίας ασφαλείας 19.05.26

Η Ουκρανία σχεδιάζει επιθέσεις από το έδαφος της Λετονίας, λέει η Ρωσία - «Δεν θα σας προστατεύσει το ΝΑΤΟ»

Η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) σε έκθεσή της λέει ότι η Λετονία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για επιθέσεις - Απειλεί τη Ρίγα με αντίποινα

Σύνταξη
Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Βουλή: Ενσταση αντισυνταγματικότητας από Κωνσταντοπούλου για την ταχεία εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών

Πρόκειται για προαναγγελθείσα ρύθμιση που στόχο - μεταξύ άλλων- έχει να ηρεμήσει τα οξυμένα πνεύματα στο εσωτερικό της ΚΟ της ΝΔ, μετά τις 13 άρσεις βουλευτικής ασυλίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία

Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»

«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Σύνταξη
Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Τα Νέα της Αγοράς 19.05.26

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Σύνταξη
Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Επάρκεια νερού 19.05.26

Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Yπήρχε λόγος 19.05.26

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Η ανακοίνωση 19.05.26

Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Σύνταξη
Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Ελλάδα 19.05.26

Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο Τζαβέλλας για τις υποκλοπές - Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου

Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μήνυση κατέθεσε η Καρυστιανού κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύνταξη
Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Cookies