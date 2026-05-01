Αλέκος Παναγούλης: Λίγα λόγια μπροστά στο φέρετρό του
«Κλίνω την κεφαλή μπροστά στη μνήμη του»
- Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
- Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Η σπάνια εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας
- Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια
- Αιματηρό επεισόδιο στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο άνδρας μετά από καβγά – Μία σύλληψη
Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Γιάννης Ρίτσος, που έχει σαν αρχή του να μη δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο και να μην προβαίνη σε δηλώσεις, ακόμα και για γεγονότα πολύ σημαντικά, παραβαίνει για πρώτη φορά την πάγια αυτή αρχή του για να πη, αποκλειστικά προς τα «Νέα», αυτά τα λόγια μπροστά στο φέρετρο του αγωνιστή της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παναγούλη:
«Ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν και είναι ο υπ’ αριθμόν 1 Έλληνας των τελευταίων χρόνων, που με την ελευθεροφροσύνη του, την καθαρότητα του ακατάβλητου αγώνα του, το μυθικό του θάρρος μάς ξανάδωσε, στην περίοδο της δικτατορίας, τη φυλετική μας περηφάνεια, μας αναστήλωσε την πίστη μας στον άνθρωπο μαζί με το καμάρι μας νάμαστε Έλληνες.
Η προσφορά του στη Δημοκρατία, κατά την τελευταία δεκαετία, παραμένει υποδειγματική και μοναδική. Γι’ αυτό και ο αφανισμός του είναι το πιο ευαίσθητο σημείο σφυγμομέτρησης όλης της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της Ελλάδας και του πλέγματος των εξαρτήσεών της από ξένες δυνάμεις.
Κλίνω την κεφαλή μπροστά στη μνήμη του και την αιώνια παρουσία του και ασπάζομαι με σεβασμό το χέρι της τραγικής μητέρας του, που έγινε το υψηλό σύμβολο της Μητέρας Ελλάδας, παρακαλώντας την να μου επιτρέψει την τιμή να την αποκαλώ κι’ εγώ μάνα».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Τα ανωτέρω είχαν δημοσιευτεί στο πρωτοσέλιδο των «Νέων» που είχαν κυκλοφορήσει την Τετάρτη 5 Μαΐου 1976, ενόσω η υπόθεση του τραγικού θανάτου του Αλέκου Παναγούλη βρισκόταν ακόμα στο κέντρο της επικαιρότητας.
«ΤΑ ΝΕΑ», 5.5.1976, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»
Ο Γιάννης Ρίτσος, στη μνήμη του οποίου αφιερώσαμε το προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας, καταφέρνει, μέσα σε λίγες μόνο αράδες, να εκφράσει αυτό που ένιωθαν τότε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, στη συντριπτική τους πλειονότητα.
Μαζί με την Οριάνα Φαλάτσι
Η μητέρα του Αλέκου, η Αθηνά Παναγούλη
Ο πολιτικός και ποιητής Αλέξανδρος (Αλέκος) Παναγούλης υπήρξε μια από τις κορυφαίες μορφές του αντιδικτατορικού αγώνα.
«ΤΑ ΝΕΑ», 22.8.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»
Ο Παναγούλης έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς του 1976, σε ηλικία 37 ετών.
- ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Στο χρονικό διάστημα από 4 έως 8 Μαΐου οι καταβολές στους δικαιούχους
- Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
- Κρήτη: Μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο οι 175 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla
- Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια
- Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
- Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
- Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
