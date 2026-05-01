Ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Γιάννης Ρίτσος, που έχει σαν αρχή του να μη δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο και να μην προβαίνη σε δηλώσεις, ακόμα και για γεγονότα πολύ σημαντικά, παραβαίνει για πρώτη φορά την πάγια αυτή αρχή του για να πη, αποκλειστικά προς τα «Νέα», αυτά τα λόγια μπροστά στο φέρετρο του αγωνιστή της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παναγούλη:

«Ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν και είναι ο υπ’ αριθμόν 1 Έλληνας των τελευταίων χρόνων, που με την ελευθεροφροσύνη του, την καθαρότητα του ακατάβλητου αγώνα του, το μυθικό του θάρρος μάς ξανάδωσε, στην περίοδο της δικτατορίας, τη φυλετική μας περηφάνεια, μας αναστήλωσε την πίστη μας στον άνθρωπο μαζί με το καμάρι μας νάμαστε Έλληνες.

Η προσφορά του στη Δημοκρατία, κατά την τελευταία δεκαετία, παραμένει υποδειγματική και μοναδική. Γι’ αυτό και ο αφανισμός του είναι το πιο ευαίσθητο σημείο σφυγμομέτρησης όλης της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης της Ελλάδας και του πλέγματος των εξαρτήσεών της από ξένες δυνάμεις.

Κλίνω την κεφαλή μπροστά στη μνήμη του και την αιώνια παρουσία του και ασπάζομαι με σεβασμό το χέρι της τραγικής μητέρας του, που έγινε το υψηλό σύμβολο της Μητέρας Ελλάδας, παρακαλώντας την να μου επιτρέψει την τιμή να την αποκαλώ κι’ εγώ μάνα».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ





Τα ανωτέρω είχαν δημοσιευτεί στο πρωτοσέλιδο των «Νέων» που είχαν κυκλοφορήσει την Τετάρτη 5 Μαΐου 1976, ενόσω η υπόθεση του τραγικού θανάτου του Αλέκου Παναγούλη βρισκόταν ακόμα στο κέντρο της επικαιρότητας.





«ΤΑ ΝΕΑ», 5.5.1976, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Γιάννης Ρίτσος, στη μνήμη του οποίου αφιερώσαμε το προ ολίγου δημοσιευθέν άρθρο μας, καταφέρνει, μέσα σε λίγες μόνο αράδες, να εκφράσει αυτό που ένιωθαν τότε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, στη συντριπτική τους πλειονότητα.





Μαζί με την Οριάνα Φαλάτσι

Η μητέρα του Αλέκου, η Αθηνά Παναγούλη

Ο πολιτικός και ποιητής Αλέξανδρος (Αλέκος) Παναγούλης υπήρξε μια από τις κορυφαίες μορφές του αντιδικτατορικού αγώνα.





«ΤΑ ΝΕΑ», 22.8.1973, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο Παναγούλης έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτομαγιάς του 1976, σε ηλικία 37 ετών.



