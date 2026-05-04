Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 17o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πέτρος Μολυβιάτης: Το ΠΑΣΟΚ εν μέσω αναγκών και αγκυλώσεων
Ιστορικό Αρχείο 04 Μαΐου 2026, 11:27

Πέτρος Μολυβιάτης: Το ΠΑΣΟΚ εν μέσω αναγκών και αγκυλώσεων

Το ΠΑΣΟΚ ήλθε στην εξουσία γιατί υποσχέθηκε την αλλαγή και διατηρήθηκε στην εξουσία γιατί δεν πραγματοποίησε την αλλαγή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
A
A
Vita.gr
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Spotlight

Είκοσι χρόνια από την άνοδο του ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά στην εξουσία είναι μια καλή ευκαιρία για να δει κανείς από πού ξεκίνησε και πού έφθασε το ΠΑΣΟΚ και τι έκανε —θετικό ή αρνητικό— στην πορεία του.

Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη δημόσια ζωή άλλαξε ριζικά το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 14.10.2001, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το ΠΑΣΟΚ, ένα πραγματικά νέο κόμμα και όχι παραλλαγή ή συνέχεια άλλου κόμματος, κατόρθωσε να έλθει στην εξουσία επτά χρόνια μετά την ίδρυσή του και να τη διατηρήσει για πολλά χρόνια, ακόμα και μετά τον θάνατο του ιδρυτή του.

Και είναι χρήσιμο το φαινόμενο αυτό να μελετηθεί ψύχραιμα και αντικειμενικά όχι μόνο από τους ιστορικούς του μέλλοντος αλλά και από τους σύγχρονους πολιτικούς.

Το δικό μου —απλουστευτικό ίσως— συμπέρασμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ήλθε στην εξουσία γιατί υποσχέθηκε την αλλαγή και διατηρήθηκε στην εξουσία γιατί δεν πραγματοποίησε την αλλαγή — έτσι όπως την είχε υποσχεθεί.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 14.10.2001, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το πολιτικό επίτευγμα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ ήταν νομίζω ότι κατόρθωσε, με το σύνθημα της αλλαγής, να συνενώσει για πρώτη φορά την κεντροαριστερή παράταξη στην Ελλάδα και να διεμβολίσει έτσι και την Αριστερά και το Κέντρο. Και έπεισε τους οπαδούς του ότι έτσι φέρνει στην εξουσία όλους εκείνους που επίστευαν —καλώς ή κακώς— ότι ήταν στο περιθώριο και της εξουσίας και της κοινωνίας.

Η παραμονή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία επί όλα αυτά τα χρόνια οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στη νομή αυτής ακριβώς της εξουσίας — της πάσης φύσεως εξουσίας, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής κ.λπ.

Αυτή όμως η ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με την «εξουσία» πιστεύω ότι είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ μεταμορφώθηκε βαθμιαία από επαναστατικό κίνημα αλλαγής σε καθεστωτικό κόμμα διαχείρισης της εξουσίας.


Και είναι γνωστό ότι η νοοτροπία της «διαχείρισης» εκτρέφει σιγά σιγά τον συμβιβασμό, την ανεπάρκεια, τη διαφθορά, τον κυνισμό και την αλαζονεία.

Το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί την αλλαγή κυρίως σε δύο μεγάλους τομείς — την εξωτερική πολιτική και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ευτυχώς δεν την έκανε στον πρώτο. Αλλά δυστυχώς δεν την έκανε ούτε στον δεύτερο.

Την εποχή, μετά το 1974, που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαζε τις βάσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη, ο Ανδρέας Παπανδρέου προέκρινε την απομάκρυνση της χώρας από τη Δύση και την ένταξή της στον Τρίτο Κόσμο.

Μετά τις εκλογές όμως του Οκτωβρίου 1981, ο πρωθυπουργός πλέον Ανδρέας Παπανδρέου δεν έβγαλε την Ελλάδα ούτε από την Ευρώπη ούτε από το ΝΑΤΟ. Ήταν η απαρχή της μεταστροφής της εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που το οδήγησε τελικά στην πλήρη υιοθέτηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Για να δικαιώσει στα μάτια των οπαδών του τη μεταστροφή αυτή, το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλά που έβλαψαν τη διεθνή θέση της χώρας. Το τελικό όμως αποτέλεσμα, το γεγονός δηλαδή ότι τα δύο μεγάλα κόμματα συμφωνούν για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία μας για τον εξωτερικό προσανατολισμό της χώρας, είναι ιδιαίτερα θετικό και ωφέλιμο. Αυτό όμως που δεν ωφελεί το εθνικό συμφέρον είναι η πλήρης μεταστροφή του σημερινού ΠΑΣΟΚ, που πήγε από το ένα άκρο στο άλλο. Από την «περήφανη» και «πατριωτική» εξωτερική πολιτική της δεκαετίας του ’80, έχουμε φθάσει σήμερα σε μια παθητική, άβουλη και ασπόνδυλη προσέγγιση των εθνικών μας θεμάτων.


Στον άλλο μεγάλο τομέα, της κοινωνικής δικαιοσύνης, το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά να αλλάξει τη μοίρα του μέσου Έλληνα. Και είχε τη μοναδική ευκαιρία να το κάνει, αφού στο διάστημα αυτό εισέρρευσαν στην Ελλάδα από την Ευρώπη 60 δισεκατομμύρια δολάρια υπό διάφορες μορφές βοήθειας. Ποσό αστρονομικό για το μέγεθος της χώρας μας, που θα μπορούσε, αν είχε χρησιμοποιηθεί σωστά, να εκσυγχρονίσει την οικονομία μας και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των Ελλήνων. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι δεν είχε ούτε την ιδεολογική σαφήνεια ούτε τη διαχειριστική ικανότητα που απαιτούσαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Προσπάθησε να συμβιβάσει τις ανάγκες μιας φιλελεύθερης πολιτικής με τις αγκυλώσεις των σοσιαλιστικών του προκαταλήψεων. Και απέτυχε. Σήμερα ο εργαζόμενος δεν έχει καλύτερες αποδοχές. Ο αγρότης δεν έχει καλύτερο εισόδημα. Ο συνταξιούχος δεν έχει καλύτερη σύνταξη. Ο ασθενής δεν έχει καλύτερη περίθαλψη. Ο μαθητής δεν έχει καλύτερο σχολείο. Και ο πολίτης δεν έχει καλές υπηρεσίες από το κράτος.

Είκοσι χρόνια μετά την ενθουσιώδη και θριαμβευτική άνοδό του στην εξουσία, το ΠΑΣΟΚ μοιάζει σήμερα να βρίσκεται σε μια κατάσταση ιδεολογικής και πολιτικής αποτελμάτωσης, όπου κυριαρχούν, σε στιγμές παγκόσμιας κρίσεως, τα εσωκομματικά του προβλήματα και οι προσωπικές διαμάχες των στελεχών του.

Θλιβερά συμπτώματα, όλα αυτά, κοπώσεως και παρακμής, η έξοδος από την οποία δεν φαίνεται πιθανή, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον.

*Κείμενο του Πέτρου Μολυβιάτη, που έφερε τον τίτλο «Από κίνημα αλλαγής σε κόμμα διαχείρισης» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2001. Ο τότε βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ (και γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας το 1981) είχε καταθέσει την άποψή του στο πλαίσιο πολυσέλιδου αφιερώματος που είχε ετοιμάσει η εφημερίδα για τα είκοσι χρόνια από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ (1981-2001), υπό το γενικό τίτλο «Τι άλλαξε η Αλλαγή».

Ο διπλωμάτης και επιφανής πολιτικός Πέτρος Μολυβιάτης, ένα εξέχον στέλεχος του λεγόμενου συντηρητικού χώρου, απεβίωσε πριν από έναν ακριβώς χρόνο, την Κυριακή 4 Μαΐου 2025.

Ο Μολυβιάτης είχε γεννηθεί στη Χίο στις 12 Ιουνίου 1928. Η μητέρα του Αγάπη ήταν αδελφή του συγγραφέα Ηλία Βενέζη και καταγόταν από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακολούθησε καριέρα στο διπλωματικό σώμα, με θητεία σε καίριες θέσεις: στις μόνιμες αντιπροσωπείες της Ελλάδας στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, καθώς και στις ελληνικές πρεσβείες της Μόσχας, της Άγκυρας και της Πρετόριας.


Ο Μολυβιάτης υπήρξε στενότατος συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού (1974-1980) και γενικός γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας (1980-1985 και 1990-1995).

Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας (1996-2004) και διετέλεσε τρεις φορές υπουργός Εξωτερικών (2004-2006, 2012 και 2015).

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε δήλωσή του μετά την αναγγελία θανάτου τού πρώην υπουργού Εξωτερικών, είχε χαρακτηρίσει τον Μολυβιάτη ως έναν από τους άτυπους αλλά ουσιαστικούς θεματοφύλακες της ιστορικής περιόδου της Μεταπολίτευσης, ως έναν υποδειγματικά εχέμυθο και πιστό πολιτικό, που δεν μίλησε γι’ αυτά που έζησε, αλλά συν-έγραψε κρίσιμα κεφάλαια της σύγχρονης Ιστορίας γνωρίζοντας όσο λίγοι τη σημασία που έχουν οι κουίντες της ιστορικής σκηνής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Καρκίνος του μαστού: Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος με την ηλικία;

Κόσμος
Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν προς ΗΠΑ: Μην πλησιάσετε τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σύνταξη
Μαρινάκης: «Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση
Παύλος Μαρινάκης 04.05.26

«Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση

«Δεν προκύπτουν ούτε στοιχεία ούτε ενδείξεις από τη δικογραφία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την απόφαση της κυβέρνησης να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική για τους Λιβανό και Αραμπατζή

Σύνταξη
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Σύνταξη
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Σύνταξη
Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές
Πολιτική 04.05.26

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Ο Χάρης Καστανίδης με δήλωσή του αναφέρει ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος. «Ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία μου στο κόμμα» αναφέρει 

Σύνταξη
Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ
Αναγνώριση 04.05.26

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» – Κόντρα κυβέρνησης με αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠ συνεχίζουν να βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό - Τι λένε Μαρκόπουλος, Αναστασίου, Γιαννούλης

Σύνταξη
Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Ελλάδα 04.05.26

SOS εκπέμπει το νοσοκομείο Λήμνου: Έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο - Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Σύνταξη
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Ποπ σταρ 04.05.26

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση
Πολιτική 04.05.26

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αναζητούν μάταια ένα αφήγημα για να ανακόψουν τη δημοσκοπική καθίζηση αλλά και να στρέψουν τη συζήτηση μακριά από τα σκάνδαλα που την βαραίνουν, όπως αυτά των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγωνία για νέες πιθανές διαφοροποίησεις στη συνεδρίαση της ΚΟ που θα διεξαχθεί την Πέμπτη

Σύνταξη
Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική 04.05.26

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

 Η πρόταση κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση

Σύνταξη
Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies