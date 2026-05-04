Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

Σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού και πνευματικής συγκίνησης, ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου τίμησε τον Πρωτοεπιστάτη του Αγίου Όρους, Γέροντα Αβραάμ Λαυρεώτη, ανακηρύσσοντάς τον Επίτιμο Δημότη της πόλης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την επίσημη ξενάγηση της Ιεράς Κοινότητας στην έκθεση «Το Μεσολόγγι της Ελευθερίας και της Οικουμένης», όπου τα μέλη της αντιπροσωπείας περιηγήθηκαν στα ιστορικά τεκμήρια της πόλης. Ακολούθησε η έναρξη της τελετής στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο από τον Βυζαντινό Χορό Μεσολογγίου, υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη και Πρωτοψάλτη, κ. Δημητρίου Μαστροσπύρου.

Το τυπικό μέρος ξεκίνησε με την ανάγνωση της ομόφωνης απόφασης (υπ’ αριθμ. 33/2026) από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Γεωργία Φούντα, η οποία υπογράμμισε πως η διάκριση αυτή αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην πνευματική διακονία του Γέροντος Αβραάμ και στους άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Ιεράς Πόλεως.

Προσφορά του Αγίου Όρους στο Γένος και την Ορθοδοξία

Κατά την επίδοση του Τιμητικού Διπλώματος και του Εμβλήματος του Δήμου όπως πρσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, τονίστηκε από το Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδωνα Διαμαντόπουλο, η σημασία της ταπεινής μαρτυρίας του Γέροντος και η διαχρονική προσφορά του Αγίου Όρους στο Γένος και την Ορθοδοξία.

Η ανακήρυξη αυτή επισφραγίζει τη σχέση δύο τόπων που, αν και διαφορετικοί, συναντώνται στις κοινές αξίες της πνευματικής ελευθερίας και της αυτοθυσίας.