Ένα σημαντικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη Μονακό ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ της Euroleague (5/5, 20:45).

Συγκεκριμένα, ο Άλφα Ντιάλο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για κάποιες εβδομάδες, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις του ο βοηθός του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, Σεργκί Γκλαντίρ, ύστερα από το νικηφόρο 118-114 επί της Στρασμπούρ, στο οποίο ο 28χρονος φόργουορντ δεν αγωνίστηκε.

Ο Ντιαλό και οι αμφίβολοι στη Μονακό

Παράλληλα, ο Ουκρανός τεχνικός στάθηκε και στους υπόλοιπους τραυματίες. Συγκεκριμένα είπε ότι ο Νίκολα Μίροτιτς παραμένει εκτός για κάποιες εβδομάδες, πρόσθεσε ότι ο Ζουάν Μπεγκαρίν επιστρέφει κόντρα στους ερυθρόλευκους, ενώ επισήμανε ότι θα χρειαστεί και μια δεύτερη γνωμάτευση για την κατάσταση του Ντάνιελ Τάις παραμένοντας αμφίβολος.

«Ο Άλφα Ντιάλο… θα λείψει για τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Όσον αφορά τον Ντάνιελ Τάις, περιμένουμε μια νέα γνωμάτευση, για να δούμε αν θα μπορέσει να αγωνιστεί την Τρίτη. Ο Μιρότιτς επίσης θα λείψει για αρκετές εβδομάδες. Ο Ζουάν Μπεγκαρίν θα επιστρέψει την Τρίτη στη Euroleague. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση, που ήταν ο κύριος στόχος της ομάδας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Σεργκί Γκλαντίρ.