«Ποια ομάδα είναι φαβορί για την απόκτηση του Άλφα Ντιαλό»
Τι λένε στο Ισραήλ για το μέλλον του Άλφα Ντιαλό;
Δεν είναι μυστικό πως η Μονακό βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση, με αρκετούς παίκτες της να είναι σε αναζήτηση ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Ένας από αυτός είναι ο Άλφα Ντιαλό…
Μάλιστα, ο φόργουορντ της Μονακό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με την Israel Hayom να αποκαλύπτει το φαβορί για την απόκτησή του.
Τι ισχύει με τον Ντιαλό και τη Μονακό
Ο Ντιαλό έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά με τους Μονεγάσκους, όμως το εν λόγω ρεπορτάζ σημειώνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του συλλόγου του Πριγκιπάτου και τα ερωτήματα στο οικονομικό κομμάτι μπορεί να ανοίξουν την πόρτα της αποχώρησης το καλοκαίρι.
Κάπως έτσι, η Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να βλέπει μια ευκαιρία για να κινηθεί για τον παίκτη, ο οποίος ωστόσο έχει αρκετούς ενδιαφερόμενους σε όλη τη Euroleague και η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη.
Να σημειωθεί πως, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει την επιθυμία του Ντιαλό να κυνηγήσει το όνειρο του NBA, όμως αν παραμείνει τελικά στην Ευρώπη, τότε η Χάποελ Τελ Αβίβ φαντάζει το φαβορί για να τον αποκτήσει.
