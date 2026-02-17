Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Η Μονακό μπορεί να αποτελεί μια από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague και του γαλλικού πρωταθλήματος, όμως εδώ και μερικούς μήνες βιώνει μια μοναδική κατάσταση, καθώς οι παίκτες, το προπονητικό σταφ, αλλά και οι υποχρεώσεις της είναι απλήρωτες, λόγω οικονομικών περιορισμών που έχει ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Αλεξέι Φεντόριτσεφ.

Η κατάσταση στους Μονεγάσκους είναι έκρυθμη, οι παίκτες, αλλά και οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι στα… κάγκελα, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι αντιδράσεις παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στον σύλλογο.

Σύμφωνα με την L’Equipe, οι παίκτες της Μονακό έλαβαν την Παρασκευή το μεγαλύτερο μέρος των μισθών τους για τον Δεκέμβριο, μετά από καθυστέρηση άνω των δύο μηνών. Η χρονική στιγμή των πληρωμών συνέπεσε με τη νίκη της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη με 102-92 επί της Μπασκόνια στην Ευρωλίγκα, ενισχύοντας το ηθικό των παικτών πριν βγουν στο γήπεδο, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Οι περισσότεροι παίκτες αντιδρούν και αρκετοί εξ αυτών όπως ο Μάικ Τζέιμς είναι ιδιαίτερα υψηλόμισθοι και απαιτούν τα δεδουλευμένα τους. Παράλληλα, επειδή η κατάσταση παρά το γεγονός ότι πληρώθηκε ο Δεκέμβριος είναι οριακή και μοιάζει άγνωστο τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, αρκετοί παίκτες είναι σε επαφές με άλλες ομάδες και μιλούν με τους ατζέντηδες τους για το καλοκαίρι.

Ένας από αυτούς είναι ο Έλι Οκόμπο, που συμφώνησε με την Dubai BC, ενώ ο Νίκολα Μίροτιτς είναι σε συζητήσεις για να φύγει ακόμη και άμεσα με προορισμό τη Βαλένθια. Όπως είναι λογικό όλοι κοιτάζουν το μέλλον του, όσο συνεχίζεται η κατάσταση αυτή και παρότι δεσμεύονται με κλειστά συμβόλαια πολλοί εξ αυτών μπορούν να τα «σπάσουν» είτε άμεσα είτε το καλοκαίρι για να αποχωρήσουν.

Η περίπτωση Ντιαλό, το κλειστό συμβόλαιο και η κατάσταση στη Μονακό

Ο Τζάρεν Μπλόσομγκεϊμ είναι ένας εξ αυτών και ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, ενώ το όνομα που παρακολουθεί όλη η Ευρώπη και περιμένει πως και πως παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο είναι ο Άλφα Ντιαλό. Ο 28χρονος μπορεί να ανανέωσε μόλις πέρσι μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τη Μονακό και μάλιστα με αυξημένες αποδοχές, όμως με την κατάσταση να «βράζει» σχετικά με τις πληρωμές μοιάζει δεδομένο ότι εξετάζει τις επιλογές του. Όχι για τώρα, αλλά για το καλοκαίρι.

Από την άλλη, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ντιαλό θα είναι το μήλον της έριδος αν είναι διαθέσιμος στην αγορά, αφού όλες οι ομάδες της Euroleague, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θα κινηθούν για την απόκτηση του. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρότζεκτ της Μονακό, για τον παίκτη που θα ήθελε κάθε προπονητής, αφού αποτελεί ίσως και το καλύτερο 3άρι στη Euroleague την τελευταία διετία.

Κάνει τα πάντα στο παρκέ τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, είναι ο ισορροπιστής του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό και αντικειμενικά αν βγει στην αγορά μπορεί να βρει κλειστό συμβόλαιο με πάνω από 2 εκατ. ευρώ ετησίως. Ο λόγος που θα βγει είναι η κατάσταση στη Μονακό και μόνο, αφού αν αντιστραφεί το κλίμα τότε δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 και μάλιστα κλειστό. Όμως όσο δεν πληρώνεται τόσο αυτός όσο και οι συμπαίκτες του και υπάρχει αβεβαιότητα μοιάζει σίγουρο ότι θα σκεφτεί τις επιλογές του, μιας και ως απλήρωτος το συμβόλαιο του μπορεί να «σπάσει» εύκολα, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που την είχε αποκτήσει πριν μερικά χρόνια από το Λαύριο και τον έδωσε στη Μονακό θα ασχοληθούν δεδομένα, αλλά και τουλάχιστον οι μισές και… βάλε ομάδες της Euroleague. Πρόκειται για έναν παίκτη που τη φετινή σεζόν στη Euroleague σκοράρει 12,2 πόντους, μαζεύει 4,3 ριμπάουντ, μοιράζει 1,5 ασίστ και έχει 1,4 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ αγωνίζεται πάνω από 27 λεπτά μέσο όρο και έχει εξαιρετικά νούμερα.