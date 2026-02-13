Μονακό – Μπασκόνια 102-92: Πρώτη νίκη μετά από ένα μήνα για την ομάδα του Σπανούλη

Η Μονακό υποδέχτηκε την Μπασκόνια για την 28η αγωνιστική της Euroleague και παρά το κακό πρώτο ημίχρονο, εν τέλει κατάφερε να νικήσει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με 102-92.

Οι Μονεγάσκοι έσπασαν σερί πέντε ηττών στην διοργάνωση και ανέβηκαν στο 16-12 (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας), με τον Νίκολα Μίροτιτς να σταματάει στους 16 πόντους και τα 4 ριμπάουντ και με τους Μάικ Τζέιμς (17 πόντους, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Έλι Οκόμπο (16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και Νεμάνια Νέντοβιτς (12 πόντους, 3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα) να κάνουν καλό δεύτερο ημίχρονο και να οδηγούν τη Μονακό τους στη νίκη.

Στο 9-19 έπεσε η Μπασκόνια (8-5 εντός και 1-14 εκτός έδρας) και την προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Οι Τρεντ Φόρεστ, Μαμαντί Ντιακιτέ και Γιουτζίν Ομορούγι ξεχώρισαν, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν και το διπλό, με τους Ματέο Σπανιόλο και Μάρκους Χάουαρντ να είναι σε πολύ κακό βράδυ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 16 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 4 (3 ριμπάουντ), Τάις 10 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντιάλο 10 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Τάρπι 3 (1), Μπεγκαρίν 5 (1), Νέντοβιτς 12 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Στράζελ 9 (7/7 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μίροτιτς 16 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Τζέιμς 17 (6/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Χάουαρντ 9 (3/6 τρίποντα), Ντιακιτέ 14 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σίμονς 10 (2/3 δίποντα, 6/6 βολές), Νοουέλ 2, Ομορούγι 14 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κούρουτς 6 (0/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Λουγουαγού-Καμπαρό 15 (2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Σπανιόλο, Φόρεστ 15 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρατζέβιτσους 7 (1), Ντιοπ, Φρις