«Καταρρέει» η Μονακό: Φεύγει ο Οκόμπο – Με ποια ομάδα συμφώνησε (pic)

Τα πράγματα στη Μονακό πάνε από το κακό στο χειρότερο, με την οικονομική κατάσταση της ομάδας να παραμένει σε άσχημη κατάσταση και τους παίκτες να είναι απλήρωτοι.

Ήδη τα σενάρια για αποχωρήσεις παικτών έχουν ξεκινήσει να κάνουν την εμφάνισή τους, με το όνομα του Έλι Οκόμπο να έρχεται στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το «encestando» ο Γάλλος γκαρντ έχει έρθει σε συμφωνία με την Ντουμπάι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τι αναφέρουν για τον Οκόμπο και τη Μονακό

Elie Okobo and Dubai BC have an agreement for next season, I was told.

🏀La desbandada de las estrellas del Mónaco: el Dubai BC tiene a punto un acuerdo con Elie Okobo para la próxima temporadahttps://t.co/ENlXDBmDDb — www.encestando.es (@webEncestando) February 13, 2026

Μάλιστα, δεν είναι το πρώτο όνομα που ακούγεται ώστε να αποχωρήσει από τους Μονεγάσκους, αφού έχει γραφτεί και εκείνο του Νίκολα Μίροτιτς, με τη Βαλένθια να μοιάζει ο πιο πιθανός προορισμός για εκείνον.