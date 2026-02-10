Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει
Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες στη Μονακό την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε πως οι παίκτες της ομάδας, ανάμεσά τους και ο Νίκολα Μίροτιτς ξεκινούν απεργία, εξαιτίας οφειλών από την ομάδα.
Το Πριγκιπάτο με άμεσες ενέργειες ωστόσο φαίνεται πως έλυσε το θέμα, καθώς ενημέρωσε πως άπαντες θα πληρωθούν λίαν συντόμως και έτσι σταμάτησαν οι… απειλές για απεργία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sport, τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο σύλλογος έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στο αγωνιστικό τμήμα, με τους παίκτες να αμφιβάλλουν πλέον για τη δυνατότητα της ομάδας να καλύψει τα υψηλά συμβόλαια που έχει υπογράψει.
Τα δεδομένα για τους παίκτες της Μονακό και ο Μίροτιτς
Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται, καθώς τα προβλήματα που υπάρχουν με τον ιδιοκτήτη της ομάδας τους κάνουν να έχουν δεύτερες σκέψεις.
Παρά τις διαβεβαιώσεις από το Πριγκιπάτο και τον ίδιο τον Πρίγκιπα Αλβέρτο ότι γίνονται προσπάθειες να βρεθούν χορηγοί ώστε να «βγει» η σεζόν, το κλίμα στη Μονακό παραμένει βαρύ, με τους παίκτες να εξετάζουν τις επιλογές τους, οι οποίες δεδομένα θα είναι πολλές.
Η καταλανική εφημερίδα αναφέρει συγκεκριμένα για τον Μίροτιτς πως και εξαιτίας της αλλαγής του αγωνιστικού του status, καθώς έρχεται κυρίως από τον πάγκο την εφετινή σεζόν, αλλά και λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας, παρουσιάζεται να κάνει δεύτερες σκέψεις για το μέλλον του στην ομάδα.
Φυσικά αν οι πρωτοκλασάτοι παίκτες των Μονεγάσκων βγουν στην αγορά είναι δεδομένο πως θα προκαλέσουν ντόμινο εξελίξεων στην αγορά της Euroleague το ερχόμενο καλοκαίρι.
