Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Τέλος η απεργία στη Μονακό: Το Πριγκιπάτο μπαίνει στη μέση για να πάρουν οι παίκτες και ο Σπανούλης τα λεφτά τους
Η απεργία στη Μονακό δείχνει να ολοκληρώνεται σύμφωνα με την L’Equipe, με μεσολάβηση από το Πριγκιπάτο.

Σύνταξη
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στη Μονακό, καθώς πριν από μερικές ώρες ανακοινώθηκε πως οι παίκτες ξεκινούν απεργία, εξαιτίας οφειλών που υπάρχουν προς τα πρόσωπα της ομάδας για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους δύο μήνες, με αποτέλεσμα να έχει και 5 σερί ήττες στη Euroleague.

Το Πριγκιπάτο με άμεσες ενέργειες ωστόσο φαίνεται πως έλυσε το θέμα, καθώς ενημέρωσε πως άπαντες θα πληρωθούν λίαν συντόμως και έτσι σταμάτησαν οι… απειλές για απεργία.

Όλα τα δεδομένα στη Μονακό και η λύση του Πριγκιπάτου

Μάλιστα σύμφωνα με την L’Equipe, δέχθηκαν να αγωνιστούν απέναντι στη Σολέ, αλλά και στις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας, αφού έλαβαν εγγυήσεις, πως θα υπάρξουν ενέργειες από την κυβέρνηση του Πριγκιπάτου σχετικά με το μέλλον του συλλόγου.

YouTube thumbnail

Σε θεσμικό επίπεδο το γαλλικό μέσο αναφέρει ότι το σχέδιο εξαγοράς από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με πιθανή εμπλοκή του ομίλου Monte-Carlo Société des Bains de Mer (64,21% ανήκει στο κράτος του Μονακό), η οποία ακολουθεί το τμήμα μπάσκετ της Μονακό.

Μάλιστα νωρίτερα είχε τεθεί ζήτημα επιστροφής του Βασίλη Σπανούλη στην Ελλάδα, καθώς από πέρυσι αντιμετώπιζε προβλήματα καθυστερήσεων και του οφείλεται ένα μεγάλο ποσό σύμφωνα με τους Γάλλους, με τον Έλληνα προπονητή να φέρεται να μην προσπάθησε να αποτρέψει τους παίκτες του όταν σκέφτηκαν να απεργήσουν. Το αντίθετο μάλιστα: σύμφωνα με την L’Équipe, έδειξε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα εάν η απεργία προχωρήσει.

YouTube thumbnail

Υπενθυμίζουμε πως η Μονακό έχει πέντε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και έχει… κατρακυλήσει στην 10η θέση της κατάταξης, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα σχετικά με την είσοδό της στα playoffs της διοργάνωσης. Αν τελείωνε σήμερα η regular season, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα έπαιζε στα play-in.

Markets
UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague
Μπάσκετ 07.02.26

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά του Μπαρτζώκα στην Euroleague

Σε επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα προέβη η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά το περιστατικό που είχε ο προπονητής του Ολυμπιακού με οπαδό του Παναθηναϊκού στο Ντουμπάι.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»
Euroleague 06.02.26

Χαμός στη Μονακό: «Ενάμιση μήνα απλήρωτοι οι παίκτες, σκέφτονται απεργία»

Σε... κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού πέρα από τις πέντε σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, τώρα φαίνεται πως βρίσκεται και προ των πυλών απεργίας λόγω καθυστερημένων πληρωμών...

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!
Euroleague 06.02.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 (παρ.): Μεγάλο «διπλό» των Ισπανών με ανατροπή!

Αν και η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε ακόμη και με 16 πόντους διαφορά, Βαλένθια έκανε την ανατροπή στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας στην παράταση με 104-99, για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Σύνταξη
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αποκαλύψεις Σλοτ: «Ήθελα νέους παίκτες στη Λίβερπουλ αλλά»…

Ο Άρνε Σλοτ αναφέρθηκε στη μεταγραφική ανομβρία του Ιανουαρίου, σε αντίθεση με το καλοκαίρι που η Λίβερπουλ δαπάνησε 500 εκατ. ευρώ! Οι «κόκκινοι» έκλεισαν τον Ζακέ της Ρεν για τον Ιούνιο

Βάιος Μπαλάφας
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην νέα του ομάδα!

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

