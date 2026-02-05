Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82: Νέα ήττα των Μονεγάσκων
Πέμπτη σερί ήττα για τη Μονακό, με την Μπάγερν να επικρατεί με 91-82 και να φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
- Προληπτική προσαγωγή και απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις φέρνει νομοθετικό διάταγμα της Μελόνι
- Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη
- Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
- Η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση
Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα η Μονακό που ηττήθηκε για πέμπτη σερί φορά! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχασε με 91-82 από την Μπάγερν στο Μόναχο για την 27η αγωνιστική της Euroleague και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός 10άδας. Από την άλλη, οι Γερμανοί συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους προσπάθεια για να προλάβουν τα πλέι οφ καθώς έφτασαν στις τέσσερις σερί νίκες.
Οι Βαυαροί πήραν από την αρχή το προβάδισμα το οποίο δεν απώλεσαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Έβρισκαν λύσεις από πολλούς παίκτες, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι του Βασίλη Σπανούλη έμοιαζαν «υπνωτισμένοι» στην επίθεση και τα περίμεναν όλα από τον Μάικ Τζέιμς.
Η διαφορά κυμάνθηκε πέριξ των 10 πόντων, με τον Αϊζέια Μάικ να γράφει με τρίποντο το 79-67 πέντε λεπτά πριν από το τέλος και να διαμορφώνει προβάδισμα +12 που αποδείχθηκε αρκετό για τους γηπεδούχους. Ο Ομπστ πέτυχε 19 πόντους με 5/11 τρίποντα, ο Μάικ είχε 12 και ο Γκέιμπριελ 10π, 8ρ., για τη Μπάγερν που βρήκε σκορ και από τους 11 παίκτες που χρησιμοποίησε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Η Μονακό είχε έναν Τζέιμς… απ΄τα παλιά με 30π., 4ρ., 4ασ., αλλά ήταν μόνος…
Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82
- Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82: Νέα ήττα των Μονεγάσκων
- Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)
- Ο ΕΦΚΑ απαντά για τις απώλειες στις συντάξεις χηρείας – Τι ισχύει για τον υπολογισμό τους
- Κρίστεν Στιούαρτ: «Το πνεύμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα ακόμη με στοιχειώνει»
- Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα στο Βελιγράδι
- Πάτρα: Θα διακινούσαν κοκαΐνη και ecstasy την περίοδο του Καρναβαλιού – Συνελήφθησαν δύο άτομα
- Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, λέει ο Έλον Μασκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις