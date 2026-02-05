Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82: Νέα ήττα των Μονεγάσκων

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα η Μονακό που ηττήθηκε για πέμπτη σερί φορά! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχασε με 91-82 από την Μπάγερν στο Μόναχο για την 27η αγωνιστική της Euroleague και κινδυνεύει να βρεθεί εκτός 10άδας. Από την άλλη, οι Γερμανοί συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους προσπάθεια για να προλάβουν τα πλέι οφ καθώς έφτασαν στις τέσσερις σερί νίκες.

Οι Βαυαροί πήραν από την αρχή το προβάδισμα το οποίο δεν απώλεσαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Έβρισκαν λύσεις από πολλούς παίκτες, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι του Βασίλη Σπανούλη έμοιαζαν «υπνωτισμένοι» στην επίθεση και τα περίμεναν όλα από τον Μάικ Τζέιμς.

Η διαφορά κυμάνθηκε πέριξ των 10 πόντων, με τον Αϊζέια Μάικ να γράφει με τρίποντο το 79-67 πέντε λεπτά πριν από το τέλος και να διαμορφώνει προβάδισμα +12 που αποδείχθηκε αρκετό για τους γηπεδούχους. Ο Ομπστ πέτυχε 19 πόντους με 5/11 τρίποντα, ο Μάικ είχε 12 και ο Γκέιμπριελ 10π, 8ρ., για τη Μπάγερν που βρήκε σκορ και από τους 11 παίκτες που χρησιμοποίησε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς. Η Μονακό είχε έναν Τζέιμς… απ΄τα παλιά με 30π., 4ρ., 4ασ., αλλά ήταν μόνος…

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 48-39, 68-63, 91-82