Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Σπανούλης για τα προβλήματα της Μονακό: «Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, αρκετά πια!»
Euroleague 31 Ιανουαρίου 2026, 10:44

Ξέσπασε ο Βασίλης Σπανούλης για το… βουνό προβλημάτων στη Μονακό

Σύνταξη
Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Spotlight

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την ήττα της Μονακό από τη Βίρτους Μπολόνια, ξέσπασε για τα διοικητικά προβλήματα που ταλανίζουν τους Μονεγάσκους, καλώντας την διοίκηση να λύσει το πρόβλημα και να φέρει ενισχύσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σπανούλης:

«Λοιπόν, πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στο Μονακό, σίγουρα, όλοι οι παίκτες τα διαβάζουν. Σίγουρα, όλοι τώρα είναι στα κοινωνικά μέσα, όλοι διαβάζουν, και για μένα δεν είναι εύκολο να εξηγώ συνεχώς τι συμβαίνει.

Η διοίκηση πρέπει να λύσει το πρόβλημα, γιατί δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε 12 παίκτες. Όλες οι ομάδες που βλέπω, παρακολουθώ όλους τους αγώνες, έχουν 17-18 παίκτες. Δεν μπορούμε να προπονηθούμε. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν, οι ίδιοι παίκτες προπονούνται σε όλες τις προπονήσεις.

Δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα για αυτό. Δεν μιλάω για αυτό τώρα επειδή χάσαμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου, για τους παίκτες μου. Αλλά δεν μπορώ να μείνω έξω από αυτό. Είναι προφανές ότι μας ενοχλεί. Δεν είναι δουλειά μου να μιλάω για αυτό. Η δουλειά μου είναι να προετοιμάζω την ομάδα για τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα, οι παίκτες διαβάζουν τα πάντα. Επειδή δεν είναι φυσιολογικό. Είχαμε έναν παίκτη εδώ, τον Κόρι Τζόζεφ, και κανείς δεν ξέρει τι συνέβη, έφυγε.

Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 14 παίκτες, αλλά δεν είμαστε ούτε 13 επειδή ο Γιοάν Μακούντου είναι εκτός για δύο μήνες. Δεν μπορούμε να προπονηθούμε, δεν μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα, οι ίδιοι παίκτες παίζουν στην Ευρωλίγκα. Πού το βλέπετε αυτό; Πού το βλέπουμε αυτό σε όλη την Ευρώπη; Πουθενά. Πουθενά!

Δεν είναι εύκολο για αυτούς τους παίκτες να παίζουν εννέα μήνες και να είναι σταθεροί και συγκεντρωμένοι. Δεν είναι εύκολο. Αρκετά πια. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν είναι δική μου ευθύνη. Η ευθύνη μου είναι να παρακολουθώ τον αγώνα, να τον αναλύω με τους παίκτες, να βλέπω το βίντεο και να προχωράω μπροστά».

Headlines:
Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.01.26

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»
Euroleague 30.01.26

«Υπάρχουν αμφιβολίες για Αταμάν και Παναθηναϊκό»

Ο Εργκίν Αταμάν είναι για πρώτη φορά σε δύσκολη θέση στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, διότι το τριφύλλι δεν πείθει, ενώ έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες και για την εικόνα της ομάδας.

Σύνταξη
Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…
Euroleague 30.01.26

Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις μεταγραφές της Euroleague – Ποια ονόματα ακούγονται…

Η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία και αρκετές ομάδες κοιτάζουν την αγορά για ενίσχυση – Ποια είναι τα ονόματα που «παίζουν» και πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύνταξη
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η σημερινή μέρα πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινό σφυροκόπημα με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά – Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ
Κόσμος 31.01.26

Ισραηλινό σφυροκόπημα της Γάζας με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά - Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ

Μία ημέρα πριν από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα το Ισραήλ εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση στη Γάζα - Από την αρχή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»

Καθηλωμένο δημοσκοπικά και με την εσωστρέφεια να αναπαράγεται, το ΠΑΣΟΚ βαδίζει προς το συνέδριό του σε κλίμα αυξημένων εντάσεων - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και οι ευθύνες των στελεχών του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ηράκλειο: Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ – Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.
Κρήτη 31.01.26

Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ - Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.

Το ζευγάρι το τελευταίο εξάμηνο είχε διαπράξει κλοπές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο - Συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον Πειραιά

Σύνταξη
