Σπανούλης για τα προβλήματα της Μονακό: «Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, αρκετά πια!»

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την ήττα της Μονακό από τη Βίρτους Μπολόνια, ξέσπασε για τα διοικητικά προβλήματα που ταλανίζουν τους Μονεγάσκους, καλώντας την διοίκηση να λύσει το πρόβλημα και να φέρει ενισχύσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σπανούλης:

«Λοιπόν, πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στο Μονακό, σίγουρα, όλοι οι παίκτες τα διαβάζουν. Σίγουρα, όλοι τώρα είναι στα κοινωνικά μέσα, όλοι διαβάζουν, και για μένα δεν είναι εύκολο να εξηγώ συνεχώς τι συμβαίνει.

Η διοίκηση πρέπει να λύσει το πρόβλημα, γιατί δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε 12 παίκτες. Όλες οι ομάδες που βλέπω, παρακολουθώ όλους τους αγώνες, έχουν 17-18 παίκτες. Δεν μπορούμε να προπονηθούμε. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν, οι ίδιοι παίκτες προπονούνται σε όλες τις προπονήσεις.

Δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα για αυτό. Δεν μιλάω για αυτό τώρα επειδή χάσαμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου, για τους παίκτες μου. Αλλά δεν μπορώ να μείνω έξω από αυτό. Είναι προφανές ότι μας ενοχλεί. Δεν είναι δουλειά μου να μιλάω για αυτό. Η δουλειά μου είναι να προετοιμάζω την ομάδα για τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα, οι παίκτες διαβάζουν τα πάντα. Επειδή δεν είναι φυσιολογικό. Είχαμε έναν παίκτη εδώ, τον Κόρι Τζόζεφ, και κανείς δεν ξέρει τι συνέβη, έφυγε.

Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 14 παίκτες, αλλά δεν είμαστε ούτε 13 επειδή ο Γιοάν Μακούντου είναι εκτός για δύο μήνες. Δεν μπορούμε να προπονηθούμε, δεν μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ. Οι ίδιοι παίκτες παίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα, οι ίδιοι παίκτες παίζουν στην Ευρωλίγκα. Πού το βλέπετε αυτό; Πού το βλέπουμε αυτό σε όλη την Ευρώπη; Πουθενά. Πουθενά!

Δεν είναι εύκολο για αυτούς τους παίκτες να παίζουν εννέα μήνες και να είναι σταθεροί και συγκεντρωμένοι. Δεν είναι εύκολο. Αρκετά πια. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν είναι δική μου ευθύνη. Η ευθύνη μου είναι να παρακολουθώ τον αγώνα, να τον αναλύω με τους παίκτες, να βλέπω το βίντεο και να προχωράω μπροστά».