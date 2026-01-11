Αποθέωση από την «ΑS»: «Ο Σπανούλης γυρίζει… τούμπα όλη τη Euroleague»

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποιεί και φέτος εξαιρετική πορεία στη Euroleague είναι στις πρώτες θέσεις και παίζει καταπληκτικό μπάσκετ, σκοράροντας τη μία 100άρα μετά την άλλη.

Για αυτό τον λόγο και η ισπανική «AS» υποκλίθηκε στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης και η Μονακό παρουσιάζονται ως η ομάδα που έχει βάλει… φωτιά στη φετινή Euroleague, αλλάζοντας πλήρως τις ισορροπίες στη διοργάνωση.

Η ισπανική εφημερίδα τονίζει ότι η Euroleague της σεζόν 2025-26 χαρακτηρίζεται από απόλυτη αστάθεια, με νίκες και ήττες να εναλλάσσονται συνεχώς και καμία ομάδα να μην μπορεί να επιβάλει σταθερά την κυριαρχία της. Μέσα σε αυτό το χαοτικό τοπίο, η Μονακό του Σπανούλη αναδεικνύεται, σύμφωνα με τους Ισπανούς, ως η πιο καλοδουλεμένη και επικίνδυνη ομάδα της διοργάνωσης.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η Μονακό έχει ήδη επικρατήσει των Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, δείχνοντας ότι δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να «χτυπήσει» οποιονδήποτε, εντός ή εκτός έδρας. Με πέντε συνεχόμενες νίκες και ρεκόρ 14-7, βρίσκεται στη δεύτερη θέση και πιέζει ασφυκτικά τη Χάποελ για την κορυφή.

Η αναφορά στον Σπανούλη για την πορεία στη Euroleague

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φιλοσοφία του Σπανούλη στον πάγκο, με την AS να υπογραμμίζει ότι η επιθετική λειτουργία της Μονακό είναι αυτή που τη μετατρέπει σε μηχανή παραγωγής πόντων. Με 91,7 πόντους ανά αγώνα, η ομάδα του Πριγκιπάτου είναι η πιο παραγωγική της Euroleague, ενώ συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με ομαδικό παιχνίδι, αφού βρίσκεται και στην κορυφή των ασίστ.

Το ισπανικό μέσο στέκεται και στα ιστορικά επιτεύγματα της Μονακό, σημειώνοντας ότι έχει ήδη οκτώ παιχνίδια με 100 ή περισσότερους πόντους, επίδοση-ρεκόρ για μία σεζόν Euroleague, με 18 αγωνιστικές ακόμη να απομένουν.

Σύμφωνα με την AS, η Μονακό δεν είναι απλώς μια ομάδα σε φόρμα, αλλά ένας σοβαρός διεκδικητής του τίτλου, που με οδηγό τον Σπανούλη δείχνει έτοιμη να γράψει ιστορία.