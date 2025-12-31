«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Μονακό έφυγαν θριαμβευτές από τη Βαρκελώνη επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 90-74 και στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον της ομάδας προς το πρόσωπό του όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός έπλεξε για μία ακόμα φορά το εγκώμιο των ερυθρόλευκων χαρακτηρίζοντας τον Ολυμπιακό ομάδα της καρδιάς του.

Συγκεκριμένα εξήγησε γιατί δεν πήγε στη Μπαρτσελόνα, αναφέροντας πως αγαπάει τον Ολυμπιακό και πως η καρδιά του, του είπε να μείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σπανούλης:

«Τελείωνε το συμβόλαιο μου και υπήρχε ενδιαφέρον για εμένα από τη Μπαρτσελόνα. Έγιναν συζητήσεις αλλά η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό. Έμεινα εκεί επειδή όλοι ξέρουν ότι αγαπάω αυτό τον σύλλογο. Έπαιξα τόσα χρόνια, 11 περίπου και η καρδιά μου, μου είπε να μείνω στον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της καριέρας μου».